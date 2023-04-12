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Баскетбол

Зайон: Вернусь в игру, когда снова почувствую себя Зайоном

Лидер "пеликанов" дал прогноз на свое возвращение на площадку.
Сегодня, 19:03
Зайон Уильямсон / Getty Images
Зайон Уильямсон / Getty Images

Главная звезда Нового Орлеана Зайон Уильямсон не выходит на паркет со 2 января текущего года из-за проблем с подколенным сухожилием.

Во время восстановления у него возникли осложнения, которые немного отсрочили его возвращение. Однако никто не мог предположить, что оно настолько затянется - 22-летний форвард не поможет своей команде в матче плей-ин против Оклахомы.

"Это отстой. Я не знаю, как еще об этом сказать", - цитирует Зайона The Athletic. "Я люблю эту игру. Я говорю это снова и снова. Я не знаю, почему люди думают, что мне нравится сидеть в стороне и просто наблюдать за игрой. Нет, это отстой. Я всего лишь хочу играть в баскетбол. Я хочу играть в игру, которую люблю".

Источник: Getty Images

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Уильямсон назвал свое возвращение в игру "коллективным решением" команды.

"Это мое решение, но это также и решение команды. Мы вместе примем решение. Было тяжело, когда у меня возникли осложнения в феврале. Когда я собираюсь сделать определенные движения, у меня возникает нерешительность: иногда она есть, иногда ее нет. Я вернусь, когда вновь почувствую себя Зайоном".

Напомним, что Новый Орлеан сыграет с Оклахомой в рамках турнира плей-ин. В случае победы "пеликаны" сыграют с Миннесотой за право занять место восьмой сеянной команды, которая сыграет в первом раунде плей-офф против Денвера.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Новый Орлеан Пеликанс Зайон Уильямсон

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