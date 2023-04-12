Хьюстон планирует провести переговоры с множеством тренеров

Рокетс определили для себя основных кандидатов на свободную должность.

Стивен Сайлас покинул пост главного тренера Хьюстона, о чем команда объявила по окончанию регулярного сезона НБА.

Как сообщает The Athletic, у Рокетс в планах провести переговоры сразу с шестью кандидатами на освободившийся пост.

В их число попали тренер Торонто Ник Нерс (если он будет доступен), его ассистент Эдриан Гриффин, экс-тренер Бостона Име Удока, экс-тренер Бруклина Кенни Аткинсон, экс-тренер Лейкерс Фрэнк Вогель и экс-тренер Шарлотт Джеймс Боррего.

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Напомним, что Стивен Сайлас возглавил Хьюстон 30 октября 2020 года. Вскоре команда обменяла Расселла Уэстбрука и Джеймса Хардена, в следствие чего Рокетс ушли в перестройку. При Сайласе Хьюстон провел 236 матчей (59-177).

Получив ранние выборы на драфтах 2021 и 2022 годов, организация задрафтовала Джейлена Грина и Джабари Смита-младшего.