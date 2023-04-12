iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Баскетбол

Хьюстон планирует провести переговоры с множеством тренеров

Рокетс определили для себя основных кандидатов на свободную должность.
Сегодня, 17:26
Ник Нерс / Getty Images
Ник Нерс / Getty Images

Стивен Сайлас покинул пост главного тренера Хьюстона, о чем команда объявила по окончанию регулярного сезона НБА.

Как сообщает The Athletic, у Рокетс в планах провести переговоры сразу с шестью кандидатами на освободившийся пост.

В их число попали тренер Торонто Ник Нерс (если он будет доступен), его ассистент Эдриан Гриффин, экс-тренер Бостона Име Удока, экс-тренер Бруклина Кенни Аткинсон, экс-тренер Лейкерс Фрэнк Вогель и экс-тренер Шарлотт Джеймс Боррего.

Читай также: Дончич прокомментировал свое будущее в Далласе после провального сезона

Напомним, что Стивен Сайлас возглавил Хьюстон 30 октября 2020 года. Вскоре команда обменяла Расселла Уэстбрука и Джеймса Хардена, в следствие чего Рокетс ушли в перестройку. При Сайласе Хьюстон провел 236 матчей (59-177).

Получив ранние выборы на драфтах 2021 и 2022 годов, организация задрафтовала Джейлена Грина и Джабари Смита-младшего.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Хьюстон Рокетс

Статьи по теме

НБА: Михайлюк не спас Шарлотт от поражения, Сакраменто с Ленем уступил Голден Стэйт НБА: Михайлюк не спас Шарлотт от поражения, Сакраменто с Ленем уступил Голден Стэйт
Михайлюк стал самым результативным игроком Шарлотт в матче с Хьюстоном Михайлюк стал самым результативным игроком Шарлотт в матче с Хьюстоном
Кливленд усилился трехкратным чемпионом НБА Кливленд усилился трехкратным чемпионом НБА
Оклахома установила новый рекорд результативности в матче против Хьюстона Оклахома установила новый рекорд результативности в матче против Хьюстона
Помочь журналистам

Видео

Манчестер Сити - Бавария 3:0: Видео голов и лучших моментов матча Лиги чемпионов
Манчестер Сити - Бавария 3:0: Видео голов и лучших моментов матча Лиги чемпионов

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина набрала первое очко, Костюк приблизилась к Калининой
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Джокович вернул статус первой ракетки мира, Крутых - лучший из Украины
просмотров
Рейтинг ФИФА: Украина потеряла четыре позиции, лидер сменился
просмотров

Последние новости

Европа21:01
Де Дзерби: У Мудрика есть качества стать звездой в АПЛ
Бокс20:56
Нейт Диаз встретится с Джейком Полом в боксерском поединке
НБА20:40
Яннис признался, что задумывался о завершении карьеры в 2020 году
Европа20:33
Ньюкасл поборется с МЮ и Арсеналом Зинченка за хавбека сборной Англии
Киберспорт20:08
Отбор на Paris Major 2023: 9ine шокировали Vitality, Monte сыграют с россиянами
Европа19:59
Жирона интересуется потенциальным конкурентом Цыганкова
Лига Чемпионов19:47
Сане и Мане устроили драку в раздевалке после матча Манчестер Сити - Бавария
Европа19:32
Моуринью получил предложение от Ан-Насра с огромной зарплатой
Лига Чемпионов19:26
Анчелотти: Год назад Челси заставил Реал пострадать
НБА19:03
Зайон: Вернусь в игру, когда снова почувствую себя Зайоном
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK