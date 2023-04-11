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Баскетбол

Дончич прокомментировал свое будущее в Далласе после провального сезона

Словенская звезда подвела итоги далеко не самой успешной кампании в своей карьере.
Сегодня, 21:21
Лука Дончич / Getty Images
Лука Дончич / Getty Images

Сезон-2022/23 получился слишком разочаровывающим для Далласа и его фанатов. После прошлогоднего финала Западной конференции Маверикс не сумели пробиться даже в турнир плей-ин.

Это сразу же вызвало вопросы о будущем главной звезды команды Луки Дончича, который может задуматься о смене организации. Однако, как заверил сам словенец, он не собирается покидать Даллас.

"Я здесь счастлив, так что не о чем волноваться", - цитирует 24-летнего защитника ESPN.

"Конечно, что-то должно измениться. Я имею в виду, что в прошлом году мы вышли в финал Западной конференции. Нам было весело. Я всегда говорю о взаимопонимании, которое у нас было. Это было здорово. Но что-то обязательно должно измениться".

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Стоит отметить, что Лука Дончич пропустит постсезон во второй раз за все пять лет своей карьеры в НБА. Впервые это произошло в его дебютный сезон-2018/19, когда Даллас занял 14-е место на Западе - в последний сезон в карьере Дирка Новицки.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Даллас Маверикс Лука Дончич

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Дончич прокомментировал свое будущее в Далласе после провального сезона
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