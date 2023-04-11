Прометей обыграл Гамбург и вышел в 1/4 финала Еврокубка

Во вторник, 11 апреля, в Риге (Латвия) свой путь по плей-офф Еврокубка начал украинский БК Прометей.

Команда Ронена Гинзбурга в рамках 1/8 финала встретилась с немецким Гамбургом Тауэрс. Украинский коллектив очень хорошо начал этот матч, в итоге уйдя на большой перерыв при комфортном преимуществе +8 очков.

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В третьей четверти Прометей довел отрыв до 13 очков, однако первые три минуты заключительной 10-минутки едва не перевернули ход встречи. Немцы совершили рывок 12:0, сократив отставание до минимума.

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Но, к счастью, команда из Слобожанского проснулась и вернула себе как инициативу, так и преимущество, доведя поединок до победного конца.

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В итоге Прометей пробился в четвертьфинал, а своего соперника он узнает после жеребьевки. Вплоть до финала все стадии будут проходить в один матч.

Прометей - Гамбург Тауэрс 87:79 (28:20, 20:20, 21:16, 18:23)

Прометей: Сидоров (21), Стивенс (15 + 9 подборов), Балвин (14 + 7 подборов), Клевелл (14 + 7 передач), Санон (13), Липовый (8), Дики III (2).