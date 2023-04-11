iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Баскетбол

Прометей обыграл Гамбург и вышел в 1/4 финала Еврокубка

Украинский коллектив едва не упустил, казалось бы, верную победу.
Сегодня, 21:01
БК Прометей / скриншот
БК Прометей / скриншот

Во вторник, 11 апреля, в Риге (Латвия) свой путь по плей-офф Еврокубка начал украинский БК Прометей.

Команда Ронена Гинзбурга в рамках 1/8 финала встретилась с немецким Гамбургом Тауэрс. Украинский коллектив очень хорошо начал этот матч, в итоге уйдя на большой перерыв при комфортном преимуществе +8 очков.

Источник: скриншот

В третьей четверти Прометей довел отрыв до 13 очков, однако первые три минуты заключительной 10-минутки едва не перевернули ход встречи. Немцы совершили рывок 12:0, сократив отставание до минимума.

Источник: скриншот

Читай также: Томпсон - третий игрок в истории НБА, забросивший за сезон 300+ трехочковых

Но, к счастью, команда из Слобожанского проснулась и вернула себе как инициативу, так и преимущество, доведя поединок до победного конца.

Источник: скриншот

В итоге Прометей пробился в четвертьфинал, а своего соперника он узнает после жеребьевки. Вплоть до финала все стадии будут проходить в один матч.

Прометей - Гамбург Тауэрс 87:79 (28:20, 20:20, 21:16, 18:23)

Прометей: Сидоров (21), Стивенс (15 + 9 подборов), Балвин (14 + 7 подборов), Клевелл (14 + 7 передач), Санон (13), Липовый (8), Дики III (2).

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: еврокубок Прометей

Статьи по теме

Прометей узнал соперника в 1/8 финала Еврокубка Прометей узнал соперника в 1/8 финала Еврокубка
Аллей-уп Санона на Стефенса попал в топ-10 данков месяца в 7DAYS Eurocup Аллей-уп Санона на Стефенса попал в топ-10 данков месяца в 7DAYS Eurocup
Прометей не сумел отыграть отставание в матче Еврокубка против Ховентут Прометей не сумел отыграть отставание в матче Еврокубка против Ховентут
Родри отметился голом-"конфеткой" в матче с Баварией Родри отметился голом-"конфеткой" в матче с Баварией
Помочь журналистам

Видео

Ливерпуль - Арсенал 2:2 Видео голов и лучших моментов матча АПЛ
Ливерпуль - Арсенал 2:2 Видео голов и лучших моментов матча АПЛ

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина набрала первое очко, Костюк приблизилась к Калининой
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Джокович вернул статус первой ракетки мира, Крутых - лучший из Украины
просмотров
Рейтинг ФИФА: Украина потеряла четыре позиции, лидер сменился
просмотров

Последние новости

Лига Чемпионов22:56
Родри отметился голом-"конфеткой" в матче с Баварией
Лига Чемпионов22:55
Ман Сити после первого тайма переигрывает Баварию
Европа22:49
Форвард Монако приговорен к тюремному сроку
Европа22:27
Хави прокомментировал возможное возвращение Месси в Барселону
НБА22:22
"Кто знает": Трэй Янг намекнул на потенциальный уход из Атланты в межсезонье
Лига Чемпионов22:00
Бенфика - Интер: смотреть онлайн-трансляцию матча Лиги чемпионов
Лига Чемпионов21:55
Манчестер Сити - Бавария: смотреть онлайн-трансляцию матча Лиги чемпионов
ММА21:50
Масвидаль ответил на обвинения в жульничестве после поражения от Бернса
Европа21:45
Наполи недосчитается важных игроков атаки в первом матче с Миланом в Лиге чемпионов
Лига Чемпионов21:25
Манчестер Сити - Бавария: онлайн-трансляция матча 11.04.2023 Лиги чемпионов
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK