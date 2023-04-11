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Баскетбол

Томпсон - третий игрок в истории НБА, забросивший за сезон 300+ трехочковых

Клэй попал в элитную компанию к Стефу Карри и Джеймсу Хардену.
Сегодня, 17:53
Клэй Томпсон / Getty Images
Клэй Томпсон / Getty Images

Голден Стэйт обладает лучшим снайпером в истории НБА в лице Стефа Карри, а также одним из лучших снайперов в лице Клэя Томпсона.

Последний матч регулярного сезона против Портленда (157:101) позволил Томпсону сотворить историю. 33-летний шутер набрал 20 очков, реализовав шесть из одиннадцати бросков из-за дуги.

По информации Sports Illustrated, забросив пять дальних бросков, Томпсон стал лишь третьим игроком в истории НБА, который по итогам регулярки забросил 300+ трехочковых.

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Ранее это достижение покорилось второй половине Splash Brothers Стефу Карри (2015/16, 2016/17, 2018/19, 2020/21) и Джеймсу Хардену (2018/19).

Напомним, что Голден Стэйт завершил сезон на шестом месте Западной конференции, благодаря чему сыграет в плей-офф с Сакраменто Алексея Леня.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Джеймс Харден Клэй Томпсон Голден Стэйт Уорриорз Стеф Карри

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