Томпсон - третий игрок в истории НБА, забросивший за сезон 300+ трехочковых

Клэй попал в элитную компанию к Стефу Карри и Джеймсу Хардену.

Голден Стэйт обладает лучшим снайпером в истории НБА в лице Стефа Карри, а также одним из лучших снайперов в лице Клэя Томпсона.

Последний матч регулярного сезона против Портленда (157:101) позволил Томпсону сотворить историю. 33-летний шутер набрал 20 очков, реализовав шесть из одиннадцати бросков из-за дуги.

По информации Sports Illustrated, забросив пять дальних бросков, Томпсон стал лишь третьим игроком в истории НБА, который по итогам регулярки забросил 300+ трехочковых.

HISTORY.



Klay Thompson is only the third player in NBA history to hit 300 threes in a season 🙌



📺: Live on the NBA App pic.twitter.com/OeyJQRHNrQ — NBA (@NBA) April 9, 2023

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Ранее это достижение покорилось второй половине Splash Brothers Стефу Карри (2015/16, 2016/17, 2018/19, 2020/21) и Джеймсу Хардену (2018/19).

Напомним, что Голден Стэйт завершил сезон на шестом месте Западной конференции, благодаря чему сыграет в плей-офф с Сакраменто Алексея Леня.