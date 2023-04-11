Тейтум превзошел достижение Берда, установив новый рекорд результативности в истории Бостона

Регулярный сезон-2022/23 стал историческим для всей организации Бостона и в особенности для одного ее игрока.

Форвард Селтикс Джейсон Тейтум стал первым игроком в истории франшизы, который завершил сезон, набирая в среднем более 30 очков (30.1) за матч, сообщает Sports Illustrated.

Jayson Tatum (30.1 PPG) is the first player in Celtics franchise history to average 30+ points per game in a season. pic.twitter.com/BexnPPAWAw — NBA History (@NBAHistory) April 9, 2023

Ранее рекорд принадлежал одному из величайших игроков в истории Бостона Ларри Берду, который в сезоне-1987/88 в среднем набирал 29.9 очка за игру.

Напомним, что по итогам регулярного сезона Бостон занял второе место, благодаря чему выступит в плей-офф. Команда Тейтума встретится с победителем пары турнира плей-ин Майами - Атланта.