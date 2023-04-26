НБА. Плей-офф: Денвер и Финикс выбили Миннесоту с Клипперс
Во вторник, 25 апреля, в рамках регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации состоялись очередные матчи плей-офф.
Бостон дома проиграл Атланте, Миннесота в четвертый раз проиграла Денверу, Финикс в четвертый раз победил Клипперс.
Результаты матчей НБА за 25 апреля
Бостон – Атланта 117:119 (27:30, 39:28, 26:24, 25:37)
Бостон: Браун (35 + 7 подборов), Тейтум (19 + 8 подборов + 8 передач), Уайт (18), Смарт (10), Хорфорд (3 + 5 блок-шотов) – старт; Брогдон (14), Р. Уильямс (10 + 7 подборов), Хаузер (8), Гриффин (0).
Атланта: Янг (38 + 13 передач), Коллинз (22), Богданович (18), Хантер (13), Капела (4 + 7 подборов) – старт; Бей (12), Оконгву (9), Джонсон (3), А. Холидэй (0).
Счет в серии: 3:2
Денвер – Миннесота 112:109 (22:29, 26:18, 29:30, 35:32)
Денвер: Дж. Мюррэй (35), Йокич (28 + 17 подборов + 12 передач), Гордон (14), Колдуэлл-Поуп (10), Портер (8 + 10 подборов) – старт; Б. Браун (14), К. Браун (3), Грин (0).
Миннесота: Эдвардс (29 + 8 подборов + 7 передач), Таунс (26 + 11 подборов), Гобер (16 + 15 подборов), Александер-Уокер (14), Конли (7 + 9 передач) – старт; Принс (13), Науэлл (2), Риверс (2), Найт (0).
Денвер выиграл серию – 4-1
Финикс – Клипперс 136:130 (32:30, 29:40, 50:24, 25:36)
Финикс: Букер (47 + 8 подборов + 10 передач), Дюрэнт (31), Эйтон (21 + 11 подборов), Пол (15 + 7 передач), Крэйг (0) – старт; Окоги (11), Бийомбо (8 + 8 подборов), Шэмет (3), Д. Ли (0), Пэйн (0).
Клипперс: Пауэлл (27), Зубац (16 + 10 подборов), Уэстбрук (14 + 8 подборов + 9 передач + 5 потерь), М-с Моррис (12), Гордон (3) – старт; Пламли (20 + 10 подборов), Батюм (19), Мэнн (10), Хайлэнд (9).
Финикс выиграл серию – 4-1