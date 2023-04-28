НБА. Плей-офф: Бостон обыграл Атланту и прошел дальше
Представляем вашему вниманию результат и обзор прошедшего баскетбольного поединка в Национальной баскетбольной ассоциации.
В четверг, 27 апреля, в рамках регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации состоялся очередной матч плей-офф.
Бостон на выезде сумел переиграть Атланту, что позволило ему пройти во второй раунд стадии на выбывание.
Результаты матчей НБА за 27 апреля
Атланта – Бостон 120:128 (34:35, 33:33, 33:30, 20:30)
Атланта: Янг (30 + 10 передач + 5 потерь), Хантер (20), Коллинз (16), Мюррэй (14 + 7 подборов + 11 передач), Капела (10 + 10 подборов) – старт; Богданович (12), Бей (7), Оконгву (6 + 11 подборов), Джонсон (5).
Бостон: Браун (32), Тейтум (30 + 14 подборов + 7 передач), Смарт (22), Хорфорд (10 + 12 подборов), Уайт (7) – старт; Брогдон (17), Р. Уильямс (4), Г. Уильямс (3), Хаузер (3), Притчард (0).
Бостон выиграл серию – 4-2