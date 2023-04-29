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НБА. Плей-офф: Сакраменто Леня сравнял счет в серии с Голден Стэйт, Лейкерс прошел Мемфис

Представляем вашему вниманию результаты и обзоры прошедших баскетбольных поединков в Национальной баскетбольной ассоциации.
Сегодня, 08:21
НБА: результаты игрового дня / Getty Images
НБА: результаты игрового дня / Getty Images

В пятницу, 28 апреля, в рамках регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации состоялись очередные матчи плей-офф.

Голден Стэйт дома проиграл Сакраменто, Лейкерс в четвертый раз переиграл Мемфис.

Результаты матчей НБА за 28 апреля

Голден Стэйт – Сакраменто 99:118 (25:23, 26:35, 29:32, 19:28)

Голден Стэйт: Карри (29 + 5 потерь), Томпсон (22), Уиггинс (13 + 7 подборов), Пул (7), Луни (7 + 13 подборов) – старт; Муди (9), Дивинченцо (8), Др. Грин (4 + 10 передач), Пэйтон II (0), Дж. Грин (0), Куминга (0), Лэмб (0).

Сакраменто: Фокс (26 + 11 передач + 5 потерь), Мюррэй (15 + 12 подборов), Хертер (12), Сабонис (7 + 11 подборов + 5 потерь), Барнс (6) – старт; Монк (28 + 7 подборов), Лайлс (12 + 9 подборов), Дэвис (7), Митчелл (5), Лень (0), Эдвардс (0), Дозьер (0), Мету (0).

Счет в серии – 3-3

Лейкерс – Мемфис 125:85 (31:20, 28:22, 41:25, 25:18)

Лейкерс: Расселл (31), Джеймс (22 + 6 передач), Дэвис (16 + 14 подборов + 5 блок-шотов), Ривз (11 + 8 передач), Вандербилт (9) – старт; Бизли (9), Уокер (8), Хатимура (6), Гэбриэл (6), Кристи (5), Шредер (2), Бамба (0), Браун (0).

Мемфис: Бэйн (15), Джарен Джексон (14), Морэнт (10 + 6 передач), Брукс (10), Тиллман (2) – старт; Альдама (16), З. Уильямс (5), Лофтон (5), Родди (3), Джонс (3), Кончар (2).

Лейкерс выиграли серию - 4:2


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