Плей-офф НБА: Нью-Йорк и Голден Стэйт сократили отставание в сериях с Майами и Лейкерс

Представляем вашему вниманию результаты и обзоры прошедших баскетбольных поединков в плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации.

В среду, 10 мая, в рамках плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации были сыграны два матча.

В пятых поединках второго раунда Нью-Йорк обыграл 112:103 Майами и сократил отставание в серии, а Голден Стэйт также одержал вторую победу в противостоянии с Лейкерс, одолев соперника со счетом 121:106.

Результаты матчей плей-офф НБА за 10 мая

Нью-Йорк – Майами 112:103 (14:24, 36:23, 34:27, 28:29)

Нью-Йорк: Брансон (38 + 9 подборов + 7 передач), Барретт (26 + 7 подборов), Рэндл (24), Граймс (8), Робинсон (8 + 11 подборов) – старт; Хартенштайн (4), Харт (2), Топпин (2), Макбрайд (0).

Майами: Батлер (19 + 7 подборов + 9 передач), Адебайо (18 + 8 подборов), Струс (14), Винсент (6), Лав (4) – старт; Д. Робинсон (17), Калеб Мартин (11), Лаури (9), Зеллер (5), Хайсмит (0).

Счет в серии: 2-3

Голден Стэйт – Лейкерс 121:106 (32:28, 38:31, 23:23, 28:24)

Голден Стэйт: Карри (27 + 8 передач), Уиггинс (25 + 7 подборов), Др. Грин (20 + 9 подборов + 5 потерь), Пэйтон II (13 + 7 подборов), Томпсон (10) – старт; Пул (11), Муди (6), Куминга (5), Луни (4 + 9 подборов), Дивинченцо (0), Лэмб (0).

Лейкерс: Джеймс (25 + 9 подборов), Дэвис (23 + 9 подборов), Расселл (15), Ривз (15 + 7 подборов), Вандербилт (0) – старт; Шредер (14), Уокер (4), Хатимура (4), Бизли (3), Браун (2), Гэбриэл (1), Кристи (0), Харрисон (0).

Счет в серии: 2-3

Напомним, на ISPORT доступны расписание и результаты матчей плей-офф НБА.