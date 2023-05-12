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НБА. Плей-офф: Денвер выбил Финикс, судьба противостояния Филадельфии и Бостона определится в последней игре

Представляем вашему вниманию результаты и обзоры прошедших баскетбольных поединков в Национальной баскетбольной ассоциации.
Сегодня, 07:58
НБА: результаты игрового дня / Getty Images
НБА: результаты игрового дня / Getty Images

В четверг, 11 мая, в рамках регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации состоялись очередные матчи плей-офф.

Бостон на выезде переиграл Филадельфию, Финикс проиграл Денверу и выбыл из соревнования.

Результаты матчей НБА за 11 мая

Филадельфия – Бостон 86:95 (22:29, 21:21, 30:21, 13:24)

Филадельфия: Макси (26), Эмбиид (26 + 10 подборов), Харден (13 + 7 подборов + 9 передач + 5 потерь), Такер (8), Харрис (2) – старт; Ньянг (6), Хауз (3), Спрингер (2), Мелтон (0), Макдэниэлс (0), Рид (0), Милтон (0).

Бостон: Смарт (22 + 7 подборов + 7 передач), Тейтум (19 + 9 подборов + 6 передач), Браун (17), Р. Уильямс (10 + 9 подборов), Хорфорд (2 + 11 подборов) – старт; Брогдон (16), Уайт (9).

Счет в серии – 3-3

Финикс – Денвер 100:125 (26:44, 25:37, 25:22, 24:22)

Финикс: Пэйн (31), Дюрэнт (23), Лэндейл (13), Букер (12 + 8 передач), Шэмет (9) – старт; Д. Ли (6), Крэйг (4), Бийомбо (2), Уэйнрайт (0), Росс (0), Уоррен (0).

Денвер: Йокич (32 + 10 подборов + 12 передач), Дж. Мюррэй (26), Колдуэлл-Поуп (21), Портер (10), Гордон (8) – старт; Б. Браун (13), Грин (4), К. Браун (4), Джексон (3), Смит (2), Уотсон (2), Чанчар (0), Ннаджи (0).

Денвер выиграл серию – 4-2


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