Бостон - Майами, Денвер - Лейкерс: анонс и прогнозы финалов конференций НБА

ISPORT анонсирует финальные серии Востока и Запада, где команды определят того, кто отправится в финал НБА, а кто поедет на заслуженный отдых.

Мало кто ожидал, что сразу две команды с низким посевом пробьются в финал своей конференции. Еще меньше людей думали, что мы увидим повторение финалов "пузыря" 2020 года.

Поэтому предстоящие матчи должны подарить еще больше эмоций в случае неожиданных результатов. Все же ожидают победу условных фаворитов и финал Лейкерс - Бостон? Для лиги это будет идеальный финал из ныне возможных.

Но что, если лидеры не оправдают ожиданий и кто-то из пары Йокич - Батлер все же выиграет желанную "гайку"? Один из самых непредсказуемых постсезонов дарит прекрасную возможность насладиться играми, которые обещают быть захватывающими.

Восток: Бостон (1) - Майами (8)

Сезонное противостояние: 2:2.

Серия сезона-2019/20: победа Майами 4-2.

Одна из главных сенсаций этого плей-офф - Майами в финале Восточной конференции. Лишь во второй раз в истории НБА команда с восьмым посевов пробилась в финальную серию своей конференции. К тому же Хит прошли через два матча турнира плей-ин.

И во многом это заслуга Эрика Споэльстры. Если брать отрезок от плей-ин и до этого самого момента, то можно сделать смелое заявление и назвать наставника Майами лучшим тренером прямо сейчас. Его адаптивность к ситуации позволила Хит оформить крупнейший апсет плей-офф, выбив Милуоки уже в первом раунде.

И Споэльстру можно считать одним из главных козырей коллектива из Флориды перед остальными командами, ведь Эрик опытнее Дарвина Хэма, Джо Маззуллы и Майкла Мэлоуна вместе взятых.

Нельзя не вспомнить про игрока, который ближе всех находится к Мамба менталити Коби Брайанта. То, что вытворил Джимми Батлер в первой игре с Нью-Йорком, вдохновляет. Несмотря на полученную травму, Джимбо закончил матч, хоть и не влияя на его ход. Однако это наверняка имело свое влияние на настрой игроков.

Если Батлер останется в своей режиме плей-офф и у него будет серьезная поддержка, Майами может повторить свой успех трехлетней давности. Но повторит ли?

Здесь мы плавно переходим к Бостону, который, мягко говоря, разочаровывает. Финалист НБА прошлого года зачем-то подарил Атланте две необязательные игры, две лишние игры, которых можно было избежать. Но расхлябанность игроков дала о себе знать.

А серия против Филадельфии - это что-то непонятное. Обе команды не показали какую-то выдающуюся игру в плане командной тактики, движения мяча, комбинаций и прочего. Во многом все сводилось к индивидуальным действиям того или иного баскетболиста.

Разгром 76-х в седьмом матче не стоит воспринимать как намек на возвращение на уровень прошлогодней игры. Такому счету поспособствовал полнейший, уже традиционный, провал Джеймса Хардена и Джоэла Эмбиида, а также Дока "Камон, летс гоу" Риверса, который является рекордсменом по количеству проигранных седьмых матчей и серий, в котором его команда вела в счете.

Конечно, скамейка у "кельтов" впечатляет больше, чем у Хит, вот только в серии с Филой в ротации Маззуллы было, по сути, семь игроков: Тейтум, Браун, Смарт, Уильямс III, Хорфорд, Брогдон и Уайт. Споэльстра же полагается на большее количество игроков.

У Майами в "краске" будет перебитый Бэм Адебайо, против которого сыграют Уильямс и Хорфорд, Тейтум и Браун тоже не самые маленькие. Это тот случай, когда размер может сыграть роль.

Но и у Хит будет шанс, ведь Бостон это далеко не домашняя команда. За последние 20 матчей на Ти Ди Гарден в плей-офф "кельты" выиграли лишь половину из них.

С одной стороны у Бостона больше таланта, а у Майами больше опыта. Да, временами талант проваливается, но за прошедшие три года эта команда окрепла и даже боролась на равных с Уорриорз за чемпионство. К тому же год назад этот талант уже обыграл опыт. Так что, как бы не было жаль Джимми, но шансов на Финал больше у Селтикс.

Прогноз: победа Бостона в 7 матчах.

Запад: Денвер (1) - Лейкерс (7)

Сезонное противостояние: 2:2

Серия сезона-2019/20: победа Лейкерс 4-1.

Если бы все решал номер посева, то Денвер уже готовился бы к Финалу НБА. Но в этом и вся прелесть спорта, что, казалось бы, андердог, прошедший через плей-ин, считается чуть ли не главным фаворитом на победу в чемпионате.

Дарвин Хэм замечательно преобразил команду, которая год назад даже не смогла выйти в постсезон. К тому же, не стоит забывать, что после старта нынешнего сезона, когда "озерники" шли с результатом 2-10, им давали всего 0,3% шанса на то, что они выйдут в постсезон.

Конечно, можно пошутить о влиянии Расселла Уэстбрука, но доля правды в этой шутке все же есть. И если Джарред Вандербилт так и не раскрылся, то вот Руи Хачимура наглядно демонстрирует, зачем его пригласили.

Не стоит забывать и об Остине Ривзе, который стал одним из главных героев Лос-Анджелеса. Вероятно, в следующем сезоне он получит крупный контракт, но не от Лейкерс, но это не мешает ему стараться на благо команды, которая дала ему шанс.

По пути в финал конференции Лейкерс справились с гангстерским Мемфисом и действующими чемпионами Уорриорз. В этих сериях лучшим игроком был Энтони Дэвис, которого, к счастью, травмы обходят стороной. ЛеБрон Джеймс же немного отошел на второй план и это отличная стратегия, если команда хочет снова стать чемпионом.

Но лучший игрок предстоящей серии находится в распоряжении Майкла Мэлоуна. Пока Джоэл Эмбиид проваливает серию и вылетает из второго раунда, Никола Йокич продолжает творить историю, бить рекорды и доказывать, кто должен был получить награду MVP.

Первый раунд для "Джокера" получился разминочным (прости, Миннесота, но это так). А вот уже во втором Наггетс получили действительно грозного оппонента в лице Финикса с Кевином Дюрантом и Девином Букером.

От того больше удивляешься, насколько же Йокич крутой - его просто нельзя остановить! Пока что никто так и не сумел придержать Николу от набора стандартных 30+ очков и раздачи 10+ передач. Вот, что такое современный центровой.

При этом мы можем также наблюдать очередной расцвет Джамала Мюррея, который, как и три года назад в "пузыре", очень активный на площадке и ничего не боится. Как же здорово видеть такого Джамала.

Интересно будет понаблюдать за противостоянием Дэвиса и Йокича, двух лучших бигменов этого плей-офф. Не менее интересным получится тренерское противостояние Хэма и Мэлоуна. Ну и как же не отметить преимущество Денвера за счет его известного высокогорья, на которое часто указывают.

Насколько географическое расположение города поможет Наггетс, непонятно. Однако есть ощущение, что в такой форме Денвер может справиться с любым оппонентом, даже Лейкерс ЛеБрона и Дэвиса.

Прогноз: победа Денвера в 7 матчах.

Алексей Погорелов, ISPORT.ua