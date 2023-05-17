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Баскетбол

Морант: Я знаю, что разочаровал людей, которые меня поддерживали

Как и несколькими месяцами ранее, Джа извинился и заявил, что продолжит работать над собой.
Сегодня, 17:56
Джа Морант / Getty Images
Джа Морант / Getty Images

Звездный разыгрывающий Мемфиса Джа Морант обратился ко всем своим фанатам.

Как сообщает ESPN, 23-летний гангстер принес свои извинения за очередной скандал, в который он вляпался.

"Я знаю, что разочаровал многих людей, которые меня поддерживали", — говорится в заявлении Моранта.

"Это всё часть моего пути и я осознаю, что мне предстоит многому научиться. Мои слова могут не значить многое сейчас, но я беру полную ответственность за произошедшее. Я намерен продолжать работать над собой".

Напомним, что несколько дней назад стало известно, что Джа Морант снова показал пистолет во время трансляции в социальных сетях своего друга.

Мемфис уже отстранил баскетболиста от всех командных мероприятий. НБА, в свою очередь, готовится к собственному расследованию.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Мемфис Гриззлис Джа Морант

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