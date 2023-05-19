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Баскетбол

НБА. Плей-офф: Денвер во второй раз обыграл Лейкерс в финале конференции

Представляем вашему вниманию результат и обзор прошедшего баскетбольного поединка в Национальной баскетбольной ассоциации.
Сегодня, 07:22
НБА: результаты игрового дня / Getty Images
НБА: результаты игрового дня / Getty Images

В четверг, 18 мая, в рамках регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации состоялся очередной матч плей-офф.

Денвер на своей площадке во второй раз переиграл Лейкерс в игре финала Западной конференции.

Результаты матчей НБА за 18 мая

Денвер – Лейкерс 108:103 (27:27, 21:26, 28:26, 32:24)

Денвер: Дж. Мюррэй (37 + 10 подборов), Йокич (23 + 17 подборов + 12 передач + 5 потерь), Портер (16 + 7 подборов), Гордон (10), Колдуэлл-Поуп (8) – старт; Б. Браун (12), Грин (2), К. Браун (0), Джексон (0).

Лейкерс: Ривз (22), Джеймс (22 + 9 подборов + 10 передач), Дэвис (18 + 14 подборов + 4 блок-шота), Расселл (10), Вандербилт (4) – старт; Хатимура (21), Шредер (4), Уокер (2), Томпсон (0).


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