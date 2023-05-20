НБА. Плей-офф: Майами во второй раз сенсационно переиграл Бостон в финале конференции
Представляем вашему вниманию результат и обзор прошедшего баскетбольного поединка в Национальной баскетбольной ассоциации.
В пятницу, 19 мая, в рамках регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации состоялся очередной матч плей-офф.
Бостон на своей площадке во второй раз проиграл Майами в игре финала Восточной конференции.
Результаты матчей НБА за 19 мая
Бостон – Майами 105:111 (25:24, 25:30, 33:21, 22:36)
Бостон: Тейтум (34 + 13 подборов + 8 передач + 5 потерь), Браун (16), Р. Уильямс (13), Смарт (7), Хорфорд (2) – старт; Брогдон (13), Уайт (11), Г. Уильямс (9).
Майами: Батлер (27 + 8 подборов + 6 передач), Адебайо (22 + 17 подборов + 9 передач), Струс (11), Винсент (9), Лав (0) – старт; Калеб Мартин (25), Д. Робинсон (15), Зеллер (2), Лаури (0).
Майами ведет в серии – 2-0