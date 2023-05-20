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Баскетбол

НБА. Плей-офф: Майами во второй раз сенсационно переиграл Бостон в финале конференции

Представляем вашему вниманию результат и обзор прошедшего баскетбольного поединка в Национальной баскетбольной ассоциации.
Сегодня, 07:23
НБА: результаты игрового дня / Getty Images
НБА: результаты игрового дня / Getty Images

В пятницу, 19 мая, в рамках регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации состоялся очередной матч плей-офф.

Бостон на своей площадке во второй раз проиграл Майами в игре финала Восточной конференции.

Результаты матчей НБА за 19 мая

Бостон – Майами 105:111 (25:24, 25:30, 33:21, 22:36)

Бостон: Тейтум (34 + 13 подборов + 8 передач + 5 потерь), Браун (16), Р. Уильямс (13), Смарт (7), Хорфорд (2) – старт; Брогдон (13), Уайт (11), Г. Уильямс (9).

Майами: Батлер (27 + 8 подборов + 6 передач), Адебайо (22 + 17 подборов + 9 передач), Струс (11), Винсент (9), Лав (0) – старт; Калеб Мартин (25), Д. Робинсон (15), Зеллер (2), Лаури (0).

Майами ведет в серии – 2-0


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