Легенда НБА объявил о завершении карьеры в 38 лет

После 19-ти сезонов в НБА Кармело Энтони объявил о завершении профессиональной карьеры.

Об этом 38-летний баскетболист рассказал на своей странице, посвятив вторую часть прощального видео своему сыну.

"Помню дни, когда у меня ничего не было. Просто мяч на паркете и мечты о чем-то большем. Баскетбол был моей отдушиной.

Я всегда буду благодарен людям, которых повстречал на своем пути, и местам, в которых мне удалось побывать. Потому что они сформировали меня – Кармело Энтони.

Сейчас настало время прощаться. С площадкой, которая сделала мне имя. С игрой, которая задала мне цель в жизни. Прощай, НБА. Я в предвкушении того, что ждет меня в будущем", – произнес Энтони в прощальном видео.

В НБА Энтони защищал цвета Денвера, Нью-Йорк Никс, Оклахомы, Хьюстона и Портленда. Последним клубом для баскетболиста стал Лос-Анджелес Лейкерс. 10 раз он принимал участие в Матче всех звезд и шесть раз входил в символическую сборную сезона.

Также в составе сборной США Кармело Энтони трижды становился олимпийским чемпионом.

Напомним, ранее Майами в третий раз одолели Бостон в рамках финала Восточной конференции.