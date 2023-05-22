iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Баскетбол

Легенда НБА объявил о завершении карьеры в 38 лет

Кармело Энтони решил, что пришло время прощаться.
Сегодня, 21:21
Кармело Энтони / Getty Images
Кармело Энтони / Getty Images

После 19-ти сезонов в НБА Кармело Энтони объявил о завершении профессиональной карьеры.

Об этом 38-летний баскетболист рассказал на своей странице, посвятив вторую часть прощального видео своему сыну.

"Помню дни, когда у меня ничего не было. Просто мяч на паркете и мечты о чем-то большем. Баскетбол был моей отдушиной.

Я всегда буду благодарен людям, которых повстречал на своем пути, и местам, в которых мне удалось побывать. Потому что они сформировали меня – Кармело Энтони.

Сейчас настало время прощаться. С площадкой, которая сделала мне имя. С игрой, которая задала мне цель в жизни. Прощай, НБА. Я в предвкушении того, что ждет меня в будущем", – произнес Энтони в прощальном видео.

В НБА Энтони защищал цвета Денвера, Нью-Йорк Никс, Оклахомы, Хьюстона и Портленда. Последним клубом для баскетболиста стал Лос-Анджелес Лейкерс. 10 раз он принимал участие в Матче всех звезд и шесть раз входил в символическую сборную сезона.

Также в составе сборной США Кармело Энтони трижды становился олимпийским чемпионом.

Напомним, ранее Майами в третий раз одолели Бостон в рамках финала Восточной конференции.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Кармело Энтони

Статьи по теме

Энтони может отправиться на Тайвань вслед за Ховардом Энтони может отправиться на Тайвань вслед за Ховардом
Энтони и Ховард могут подписать контракты с Бруклином Энтони и Ховард могут подписать контракты с Бруклином
"Пришло время для моей правды": Энтони выпустит документальный сериал о своей карьере "Пришло время для моей правды": Энтони выпустит документальный сериал о своей карьере
Никс думают о возможном возвращении Энтони в Нью-Йорк Никс думают о возможном возвращении Энтони в Нью-Йорк
Помочь журналистам

Видео

Наполи - Интер 3:1 видео голов и лучших моментов матча Серии А
Наполи - Интер 3:1 видео голов и лучших моментов матча Серии А

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Калинина обновила личный рекорд и стала первой ракеткой Украины
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Алькарас стал первой ракеткой мира, Крутых - лучший из Украины
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: когда, где и с кем
просмотров

Последние новости

Футбол21:39
Никогда такого не было и вот опять: Ювентус оштрафовали снятием очков
НБА21:21
Легенда НБА объявил о завершении карьеры в 38 лет
Футбол21:16
Ребров: Советую Бальде, Роберто и Барсе лучше проинформировать себя о том, в чем вы участвуете
Европа20:37
Моуринью поздравил русского теннисиста с победой на турнире в Риме
Европа20:11
Де Лаурентис выбрал следующего тренера для Наполи
Формула 119:43
Чемпион мира высказался в поддержку Ферстаппена
Футбол19:43
Реал намерен подписать одноклубника Роналду на замену Лунину
Футбол19:08
Семья Зинченко милым видео анонсировала пополнение
Европа18:55
Ноттингем готов выкупить вратаря МЮ
Теннис18:48
Свитолина сыграет с австралийской теннисисткой на турнире в Страсбуре
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK