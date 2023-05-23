НБА. Плей-офф: Денвер в четвертый раз обыграл Лейкерс и стал финалистом турнира
Представляем вашему вниманию результат и обзор прошедшего баскетбольного поединка в Национальной баскетбольной ассоциации.
В понедельник, 22 мая, в рамках регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации состоялся очередной матч плей-офф.
Лейкерс на своей площадке проиграл Денверу, что позволило гостям добыть четвертую победу подряд в финале Восточной конференции. Таким образом, коллектив сыграет в финале плей-офф.
Результаты матчей НБА за 22 мая
Лейкерс – Денвер 111:113 (34:28, 39:30, 16:36, 22:19)
Лейкерс: Джеймс (40 + 10 подборов + 9 передач), Дэвис (21 + 14 подборов), Ривз (17), Шредер (13), Хатимура (10 + 7 подборов) – старт; Расселл (4), Томпсон (4), Уокер (2).
Денвер: Йокич (30 + 14 подборов + 13 передач), Дж. Мюррэй (25), Гордон (22), Портер (15 + 10 подборов), Колдуэлл-Поуп (13) – старт; Б. Браун (6), Грин (2).
Денвер выиграл серию – 4-0