Финикс отчислил Криса Пола

Легендарный разыгрывающий не будет играть за Санс.

Будущий член Зала славы НБА Крис Пол летом будет искать себе новую команду, руководство Финикс Санс решило расстаться с ветераном.

Баскетболист имел действующий еще два сезона контракт, по которому он должен заработать более 60 млн долларов.

Тем не менее, соглашение было не гарантировано до 30 июня, а потому Санс решили его прервать и теперь будут вынуждены заплатить Полу лишь 15 млн.

Напомним, что сейчас происходит финальная серия НБА, где чемпиона определяют Майами Хит и Денвер Наггетс.