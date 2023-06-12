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Баскетбол

Ховард хочет вернуться в НБА после проявленного "неуважения" со стороны клуба из Тайваня

"Супермена" не устраивает схема, по которой он будет получать зарплату в следующем сезоне.
Сегодня, 17:31
Дуайт Ховард / Getty Images
Дуайт Ховард / Getty Images

Бывшая звезда НБА Дуайт Ховард не сдержал своего недовольства контрактным предложением Таоюань Леопардс в тайваньской лиге T1.

Как сообщает BasketNews, нынешний клуб 37-летнего центрового предложил сократить его зарплату на ошеломляющие 65% в предстоящем сезоне.

"Мне предложили контракт, который был на 65% меньше, чем тот, что они дали мне в первый раз, когда я приехал на Тайвань", — сказал Ховард TVBS News.

"И я чувствовал, что это было очень неуважительно. Я чувствовал, что приношу пользу команде. Я был очень разочарован. Я чувствовал, что заслуживаю большего. Все, что я делал, было направлено на то, чтобы представлять Леопардс с лучшей стороны".

Источник: Getty Images

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После этого Дуайт заявил, что хочет получить еще одну возможность в НБА. Он упомянул о своем желании присоединиться к Сакраменто в качестве предпочтительной команды.

Генеральный менеджер команды Чан Чиен-Вей заявил, что зарплата Ховарда на следующий сезон будет определяться с использованием нового метода расчета, который учитывает бонусы за победу и проигрыш, невыплаты бонусов за пропуск игр и фиксированную базовую зарплату.

Чанг заверил, что пока Ховард активно участвует в играх и способствует победам, сочетание бонусов и базовой зарплаты будет гарантировать, что его заработок не упадет ниже его предыдущей зарплаты.

По данным cna.com.tw, ​​Ховард заработал более 1 миллиона долларов в прошлом сезоне. За время своего пребывания в Леопардс бигмен набирал в среднем 23.2 очка, 16.2 подбора и 5.0 передач за 33.5 минуты в 20 матчах.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Дуайт Ховард

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