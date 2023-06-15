Новый Орлеан может обменять Зайона ради одного из главных талантов драфта-2023

Первый пик драфта 2019 года и по совместительству "сексуальный маньяк" Уильямсон может стать разменной монетой.

Новый Орлеан хочет улучшить свои позиции перед предстоящим драфтом НБА.

Как сообщает инсайдер The Athletic Шэмс Чарания, Пеликанс будут "агрессивно добиваться лучшего выбора". "Пеликаны" хотят приобрести второй или третий пик в надежде заполучить защитника G League Ignite Скута Хендерсона.

Western Conference playoff contender seriously pursuing a top 2-3 pick in this month’s NBA Draft, with eyes on point guard Scoot Henderson: pic.twitter.com/UFCs9VEU7Q — Shams Charania (@ShamsCharania) June 12, 2023

При этом Новый Орлеан ради этого может пожертвовать Зайоном Уильямсоном, который недавно попал в громкий скандал, связанный сразу с тремя девушками.

Сейчас у НОП есть 14-й пик драфта-2023, который состоится 22 июня. Ожидается, что Хендерсон будет выбран под вторым пиком, который принадлежит Шарлотт.

Таким образом, Новый Орлеан может предложить Хорнетс либо пакет активов, состоящий из пиков, либо Зайона.

Хотя при этом отмечается, что организация не хотела бы так рано расставаться с травматичным игроком, который был выбран франшизой под первым пиком в 2019 году.