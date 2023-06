"Чертов сексуальный наркоман": еще одна девушка обвинила Зайона в измене

Недавно Зайон Уильямсон поделился радостным известием - звезда Нового Орлеана станет отцом.

Однако вскоре с гневными комментариями в Twitter вышла актриса фильмов для взрослых Морайя Миллс, обвинившая его в измене.

Как оказалось, это было только начало. Позднее появилась вторая девушка, сообщает Sportskeeda.

Instagram-модель Ями Тейлор утверждает, что встречалась с Уильямсоном еще до того, как его девушка забеременела. Она обвинила баскетболиста в том, что он "ее использовал".

"Спокойно спишь, зная, что у тебя есть беременные с*чки, фу, противно", — написала она в Stories в Instagram.

Человек на фото выглядит как Зайон - видна часть его татуировки "Mount Zion" на спине. Однако в отношении этих новых обвинений ничего не было доказано.

Another woman has called out Zion Williamson after he flew her out, got her court side seats, and more. She claims he did all this knowing he had a baby on the way 👀😳 pic.twitter.com/pmripII8co