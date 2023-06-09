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Баскетбол

"Чертов сексуальный наркоман": еще одна девушка обвинила Зайона в измене

Всего лишь одно объявление о будущем ребенке повлекло за собой целую цепочку гневных высказываний бывших баскетболиста.
Сегодня, 16:32
Зайон Уильямсон / Getty Images
Зайон Уильямсон / Getty Images

Недавно Зайон Уильямсон поделился радостным известием - звезда Нового Орлеана станет отцом.

Однако вскоре с гневными комментариями в Twitter вышла актриса фильмов для взрослых Морайя Миллс, обвинившая его в измене.

Как оказалось, это было только начало. Позднее появилась вторая девушка, сообщает Sportskeeda.

Instagram-модель Ями Тейлор утверждает, что встречалась с Уильямсоном еще до того, как его девушка забеременела. Она обвинила баскетболиста в том, что он "ее использовал".

"Спокойно спишь, зная, что у тебя есть беременные с*чки, фу, противно", — написала она в Stories в Instagram.

Человек на фото выглядит как Зайон - видна часть его татуировки "Mount Zion" на спине. Однако в отношении этих новых обвинений ничего не было доказано.

Тейлор также заявила, что Уильямсон предоставлял ей билеты в первые ряды, зная, что у него будет ребенок.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Новый Орлеан Пеликанс Зайон Уильямсон

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