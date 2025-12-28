iSport.ua
Полузащитник Ман Сити возглавил список по количеству созданных голевых моментов

Француз установил лидерство по созданным моментам в АПЛ.
Сегодня, 12:46       Автор: Валентина Чорноштан
Райан Шерки / Getty Images
Райан Шерки / Getty Images

Игрок Манчестер Сити стал первым футболистом, который создал более 10 голевых моментов.

В матче против Ноттингем Форест Райан Шерки отметился голом и результативной передачей. Таким образом, он возглавил список игроков, которые в этом сезоне Премьер-лиги создали более 10 голевых моментов — на его счету уже 11 таких эпизодов.

В этом списке второе место занимают еще один игрок Манчестер Сити Жереми Доку и футболист Арсенала Деклан Райс - у них по 9 голевых моментов.

Кроме того, полузащитник Сити отдал больше всего результативных передач с игры - семь.

Тем временем команда Эмери повторила клубный рекорд.

