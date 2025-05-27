Манчестер Сити переключил свое внимание на лидера Лиона

Райан Шерки получил еще один вариант в АПЛ.

Хавбек Лиона Райан Шерки заинтересовал Манчестер Сити, пишет The Telegraph.

Напомним, "горожане" планировали подписать Флориана Виртца, однако Ливерпулю удалось убедить немца принять их предложение.

Альтернативой Виртцу для Манчестер Сити может стать Райан Шерки. Пока клуб еще не предпринимал активных действий по его трансферу.

Ожидается, что 21-летнего игрока можно будет купить за 25-40 млн евро. Однако очередь на Шерки насчитывает около дюжины клубов.

Также ранее стало известно, что лидеру Манчестер Юнайтед поставили ультиматум.

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