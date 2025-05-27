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Футбол

Саудовский клуб установил жесткий дедлайн для капитана Манчестер Юнайтед

Бруну Фернандеш должен дать ответ до четверга.
Вчера, 17:05       Автор: Андрей Безуглый
Бруну Фернандеш / Getty Images
Бруну Фернандеш / Getty Images

Хавбек Манчестер Юнайтед Бруну Фернандеш должен принять решение по своему будушему в кратчайшие сроки, пишет GiveMeSport.

Аль-Хиляль предложил португальцу контракт на 65 млн фунтов в год, а также с полностью оплаченным проживанием и перелетами.

Манчестер Юнайтед также получит от саудовского клуба существенную сумму. По слухам, от 60 до 100 млн евро.

Однако Аль-Хиляль не намерен долго ждать, а потому установил дедлайн до четверга.

Если Фернандеш отклонит предложение, саудовцы попробуют подписать Эдерсона или Юри Тилеманса.

Ранее также сообщалось, что Манчестер Юнайтед согласовал трансфер форварда.

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