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Футбол

Манчестер Сити приготовил дорогостоящий план Б на замену Шерки

Хави Симонс находится в планах "горожан".
Вчера, 18:50       Автор: Андрей Безуглый
Хави Симонс / Getty Images
Хави Симонс / Getty Images

Манчестер Сити планирует очень горячую кампанию предстоящим летом, утверждает L’Équipe.

Напомним, что по последним сведениям, "горожане" хотят заполучить Райана Шерки.

Считается, что Шерки открыт для перехода, однако еще не дал твердое согласие на трансфер именно в Сити. К тому же английский клуб еще не делал предложение Лиону.

Если в итоге трансфер Шерки сорвется, то Манчестер Сити будет готов заплатить огромные деньги за Хави Симонса.

Нидерландец также хочет покинуть свой клуб, однако его стоимость может достичь 100 млн евро.

Ранее также сообщалось, что Интер официально представил свежий трансфер.

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