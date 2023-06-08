"Мог сказать мне, что у тебя есть еще одна беременная шл*ха": звезда НБА попал в странную ситуацию

Баскетболист НБА и Нового Орлеана Зайон Уильямсон сообщил в соцсетях, что станет отцом. Не все фанаты решили его поддержать, а именно одна девушка из твиттера.

Морая Миллс опубликовала в соцсетях серию постов, ошарашивших многих людей.

"Я позволила тебе кон*ить мне в рот на прошлой неделе, когда мы тра**лись, ты мог бы сказать мне, что у тебя была еще одна беременная шл*ха, обработал нас обеих, переехав в Новый Орлеан".

I let you spit in my mouth last week when we fucked you could of told me you had another whore pregnant how was that gonna work moving us both to New Orleans you think I would have found out @Zionwilliamson — Moriah Mills 🖤 (@moriahmillsss) June 7, 2023

Данный твит набрал более 4 млн просмотров и вызвал небывалый резонанс. Но на нем девушка не остановилась.

"Ты позволяешь этой шл*хе издеваться над собой, вот почему я злюсь на нее, ей уже 29 лет, у нее уже есть взрослый ребенок. Я знала, что бывает с девушкой баскетболиста. Я знала, что у тебя будут другие женщины, но не ожидала, что ты оплодотворишь этих шл*х".

В последующих твитах она требовала не звонить ей, желал удачи их паре и говорила, что другая девушка - не её уровень.

Напомним, в данный момент баскетболист находится в лазарете. Во время восстановления после травмы у Зайона возникли осложнения, которые немного отсрочили его возвращение на паркет. Ранее сообщалось, что Новый Орлеан все еще не знает, когда вернется Зайон.