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Баскетбол

"Мог сказать мне, что у тебя есть еще одна беременная шл*ха": звезда НБА попал в странную ситуацию

Зайон Уильямсон попал в веселую историю, которая понеслась по соцсетям.
Сегодня, 01:27
Getty Images
Getty Images

Баскетболист НБА и Нового Орлеана Зайон Уильямсон сообщил в соцсетях, что станет отцом. Не все фанаты решили его поддержать, а именно одна девушка из твиттера.

Морая Миллс опубликовала в соцсетях серию постов, ошарашивших многих людей.

"Я позволила тебе кон*ить мне в рот на прошлой неделе, когда мы тра**лись, ты мог бы сказать мне, что у тебя была еще одна беременная шл*ха, обработал нас обеих, переехав в Новый Орлеан".

Данный твит набрал более 4 млн просмотров и вызвал небывалый резонанс. Но на нем девушка не остановилась.

"Ты позволяешь этой шл*хе издеваться над собой, вот почему я злюсь на нее, ей уже 29 лет, у нее уже есть взрослый ребенок. Я знала, что бывает с девушкой баскетболиста. Я знала, что у тебя будут другие женщины, но не ожидала, что ты оплодотворишь этих шл*х".

В последующих твитах она требовала не звонить ей, желал удачи их паре и говорила, что другая девушка - не её уровень. 

Напомним, в данный момент баскетболист находится в лазарете. Во время восстановления после травмы у Зайона возникли осложнения, которые немного отсрочили его возвращение на паркет. Ранее сообщалось, что Новый Орлеан все еще не знает, когда вернется Зайон.


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