Новый Орлеан все еще не знает, когда вернется Зайон

Дата возвращения звездного форварда Нового Орлеана Зайона Уильямсона остается загадкой, сообщает ESPN.

И​сполнительный вице-президент по баскетбольным операциям Пеликанс Дэвид Гриффин объявил, что команда продолжит следить за процессом восстановления 22-летнего игрока.

"После дополнительной оценки было определено, что Зайон Уильямсон продолжит курс реабилитации и физической подготовки. Мы продолжим следить за его прогрессом, и обновления будут предоставляться по мере необходимости".

Зайон Уильямсон повредил правое подколенное сухожилие 2 января в матче против Филадельфии. Он повторно повредил его в начале февраля и с тех пор продолжает восстанавливается.

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Когда Уильямсон только получил травму, НОП занимали третье место Западной конференции. С того момента команда успела упасть на дно Западной конференции и подняться вверх. Сейчас "пеликаны" занимают седьмое место, дающее право сыграть в турнире плей-ин.

В нынешнем сезоне Зайон Уильямсон сыграл в 29 матчах, набирая в среднем 26.0 очка, 7.0 подбора и 4.6 передачи при 60,8% попаданий с игры.