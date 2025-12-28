iSport.ua
Травма Харта ставит под вопрос его участие в ближайших матчах

Сколько пропустит форвард Нью-Йорка?
Сегодня, 14:49       Автор: Валентина Чорноштан
Джош Харт / Getty Images
Джош Харт / Getty Images

У Джоша Харта проблемы с голеностопом, сообщает New York Post.

По данным издания, во время игры против Кавальерс, которая прошла 25 декабря, нападающий Нью-Йорк Никс получил травму в контакте с защитником Дином Уэйдом.

Отмечается, что четвертую четверть Харт не смог доиграть и ушёл в раздевалку; позже выяснилось, что у него растяжение правого голеностопа.

Джош уже пропустил игру против Хоукс, которая прошла в ночь на 28 декабря. Впереди он не выйдет на паркет в матчах против Пеликанс (30 декабря), Сперс (1 января) и в ответной игре против Хоукс (3 января).

К слову, Никола Йокич оформил очередной трипл-дабл в этом сезоне и приблизился к достижению Уилта Чемберлена.

