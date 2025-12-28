Наполи, Лион и Лацио заинтересовались вингером Динамо

Цитаишвили привлек внимание чемпиона Италии и не только.

Полузащитник киевского Динамо Георгий Цитаишвили, который сейчас выступает за французский Мец, может сменить команду.

По информации журналиста Экрема Конура, за игроком следят Наполи, Лион, Лилль, Лацио и Вильярреал.

Как отмечает журналист, все эти пять клубов связались с агентом грузинского вингера.

Контракт 25-летнего грузина с Мец рассчитан до лета 2026 года. Если ни один из клубов не сможет подписать Георгия, он вернется в состав Динамо.

Добавим, что игрок "столичного" клуба провел юбилейный матч, став всего лишь 22-м футболистом, сыгравшим столько встреч.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!