iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Наполи, Лион и Лацио заинтересовались вингером Динамо

Цитаишвили привлек внимание чемпиона Италии и не только.
Сегодня, 14:19       Автор: Валентина Чорноштан
Георгий Цитаишвили / Getty Images
Георгий Цитаишвили / Getty Images

Полузащитник киевского Динамо Георгий Цитаишвили, который сейчас выступает за французский Мец, может сменить команду.

По информации журналиста Экрема Конура, за игроком следят Наполи, Лион, Лилль, Лацио и Вильярреал.

Как отмечает журналист, все эти пять клубов связались с агентом грузинского вингера.

Контракт 25-летнего грузина с Мец рассчитан до лета 2026 года. Если ни один из клубов не сможет подписать Георгия, он вернется в состав Динамо.

Добавим, что игрок "столичного" клуба провел юбилейный матч, став всего лишь 22-м футболистом, сыгравшим столько встреч.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Георгий Цитаишвили

Статьи по теме

Цитаишвили нашел новый клуб в Испании Цитаишвили нашел новый клуб в Испании
Цітаішвілі близький до переходу в іспанський клуб Цітаішвілі близький до переходу в іспанський клуб
Динамо Батуми объявило об аренде Цитаишвили Динамо Батуми объявило об аренде Цитаишвили
Грузинский игрок Динамо женился под аккомпанемент Тины Кароль Грузинский игрок Динамо женился под аккомпанемент Тины Кароль

Видео

ТОП-10 моментов НБА: победное соло Джорджа возглавило рейтинг
ТОП-10 моментов НБА: победное соло Джорджа возглавило рейтинг

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2025/2026: Киркейде и Джакомель победами в масс-стартах закрыли третий этап Кубка мира
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция мужского масс-старта в Анси
просмотров
Футбол сегодня: Судаков и Трубин сыграют против Браги, а Кристал Пэлас встретится с Тоттенхэмом
просмотров
ТОП-20 лучших игроков 2025 года по CS по версии HLTV: NiKo занял 18-е место
просмотров

Последние новости

Другие страны16:35
Кубок африканских наций-2025: Габон уступил Мозамбику, матч Алжира, Кот-д'Ивуар встретится с Камеруном
Футзал16:25
Экстра-лига по футзалу: Сокол обыграл Сухую Балку, ХИТ одолел Атлетик, а Тайр Эксперт - Фурнитуру
Европа16:10
Молодой украинец впервые попал в заявку Сандерленда на матч АПЛ
Европа15:35
Милан разобрался дома с аутсайдером Серии А
Европа15:04
Турецкий гранд поборется с Ювентусом за полузащитника Интера
НБА14:49
Травма Харта ставит под вопрос его участие в ближайших матчах
Украина14:28
Григорчук пребывает в шаге от второго возвращения в Черноморец - источник
Европа14:19
Наполи, Лион и Лацио заинтересовались вингером Динамо
Теннис13:53
Монфис оценил влияние Алькараса и Синнера на нынешний теннис
Бокс13:40
Бокс: расписание боев
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK