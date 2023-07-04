Динамо Батуми объявило об аренде Цитаишвили
Грузинский хавбек проведен сезон-2023/24 на родине.
Вингер Динамо Киев Георгий Цитаишвили перешел в Динамо Батуми на правах аренды.
Арендное соглашение между сторонами заключено всего на один сезон — до 30 июня 2024 года.
Напомним, прошлый сезон Цитаишвили провел в Лехе, забив 1 гол и отдав 2 результативные передачи в 24 матчах.
Отметим, соглашение с "бело-синими" у Цитаишвили действует до 30 июня 2025 года.
Ранее сообщалось, что Ярмоленко выбрал временный игровой номер в Динамо.