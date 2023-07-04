Динамо Батуми объявило об аренде Цитаишвили

Вингер Динамо Киев Георгий Цитаишвили перешел в Динамо Батуми на правах аренды.

Арендное соглашение между сторонами заключено всего на один сезон — до 30 июня 2024 года.

Напомним, прошлый сезон Цитаишвили провел в Лехе, забив 1 гол и отдав 2 результативные передачи в 24 матчах.

Отметим, соглашение с "бело-синими" у Цитаишвили действует до 30 июня 2025 года.

Ранее сообщалось, что Ярмоленко выбрал временный игровой номер в Динамо.