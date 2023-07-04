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Ярмоленко выбрал временный игровой номер в Динамо

Остальные новички определились окончательно.
Сегодня, 13:09
Getty Images
Getty Images

Киевское Динамо уже завтра проведет первый товарищеский матч перед новым сезоном, а до этого новички клуба определились с игровыми номерами.

  • Владимир Бражко – №6,
  • Сергей Булеца – №16,
  • Кристиан Беловар – №40
  • Андрей Ярмоленко – №21

Кроме того, как отмечает официальный сайт Динамо, Ярмоленко лишь временно будет выступать под этим номером, а окончательно выберет его поближе к подаче заявки на сезон.

Напомним, что лидер сборной Украины вернулся в родной клуб, подписав контракт на два года.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ярмоленко Динамо Киев

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