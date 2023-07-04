Ярмоленко выбрал временный игровой номер в Динамо

Киевское Динамо уже завтра проведет первый товарищеский матч перед новым сезоном, а до этого новички клуба определились с игровыми номерами.

Владимир Бражко – №6,

Сергей Булеца – №16,

Кристиан Беловар – №40

Андрей Ярмоленко – №21

Кроме того, как отмечает официальный сайт Динамо, Ярмоленко лишь временно будет выступать под этим номером, а окончательно выберет его поближе к подаче заявки на сезон.

Напомним, что лидер сборной Украины вернулся в родной клуб, подписав контракт на два года.