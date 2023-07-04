Ярмоленко выбрал временный игровой номер в Динамо
Остальные новички определились окончательно.
Киевское Динамо уже завтра проведет первый товарищеский матч перед новым сезоном, а до этого новички клуба определились с игровыми номерами.
- Владимир Бражко – №6,
- Сергей Булеца – №16,
- Кристиан Беловар – №40
- Андрей Ярмоленко – №21
Кроме того, как отмечает официальный сайт Динамо, Ярмоленко лишь временно будет выступать под этим номером, а окончательно выберет его поближе к подаче заявки на сезон.
Напомним, что лидер сборной Украины вернулся в родной клуб, подписав контракт на два года.