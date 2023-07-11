Комиссар НБА подтвердил планы по расширению лиги - Сиэтл и Лас-Вегас первые в очереди
Комиссар НБА Адам Сильвер подтвердил намерения НБА в ближайшие годы всерьез задуматься о расширении лиги, сообщает The Athletic.
Однако Сильвер предостерег всех от любых ожиданий того, что лига будет действовать с какой-либо поспешностью - для расширения необходимо дождаться окончания нынешней телевизионной сделки.
"Мы вернёмся к вопросу расширения лиги, как только вступит в силу новая телевизионная сделка. Это ещё не решенный вопрос, но я считаю естественным, что организации со временем растут", - заявил Сильвер.
"Не секрет, что появление команды в Сиэтле вызывает огромный интерес. Лас-Вегас также рассматривается как один из кандидатов".
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Стоит отметить, что текущая телевизионная сделка рассчитана до конца сезона-2024/25.
Последний раз НБА расширялась в 2004 году, когда к лиге присоединились Шарлотт Бобкэтс (ныне Хорнетс).
НХЛ - единственная из четырех основных профессиональных спортивных лиг Северной Америки, которая с тех пор пошла на расширение.