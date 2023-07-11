iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Баскетбол

Комиссар НБА подтвердил планы по расширению лиги - Сиэтл и Лас-Вегас первые в очереди

Осталось всего лишь дождаться окончания телевизионной сделки, которая рассчитана до конца сезона-2024/25.
Сегодня, 17:30
Адам Сильвер / Getty Images
Адам Сильвер / Getty Images

Комиссар НБА Адам Сильвер подтвердил намерения НБА в ближайшие годы всерьез задуматься о расширении лиги, сообщает The Athletic

Однако Сильвер предостерег всех от любых ожиданий того, что лига будет действовать с какой-либо поспешностью - для расширения необходимо дождаться окончания нынешней телевизионной сделки.

"Мы вернёмся к вопросу расширения лиги, как только вступит в силу новая телевизионная сделка. Это ещё не решенный вопрос, но я считаю естественным, что организации со временем растут", - заявил Сильвер.

"Не секрет, что появление команды в Сиэтле вызывает огромный интерес. Лас-Вегас также рассматривается как один из кандидатов".

Читай также: Летняя лига НБА: Клипперс сокрушили Сакраменто, Даллас показал характер в игре с Филадельфией

Стоит отметить, что текущая телевизионная сделка рассчитана до конца сезона-2024/25.

Последний раз НБА расширялась в 2004 году, когда к лиге присоединились Шарлотт Бобкэтс (ныне Хорнетс). 

НХЛ - единственная из четырех основных профессиональных спортивных лиг Северной Америки, которая с тех пор пошла на расширение.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Адам Сильвер

Статьи по теме

Наказание Моранта будет связано с "ценностями НБА", а не "юридическими стандартами" Наказание Моранта будет связано с "ценностями НБА", а не "юридическими стандартами"
Комиссар НБА убежден, что Ирвинг не является антисемитом Комиссар НБА убежден, что Ирвинг не является антисемитом
Комиссар НБА встретился с Ирвингом для обсуждения его проблемы Комиссар НБА встретился с Ирвингом для обсуждения его проблемы
"Я разочарован": комиссар НБА поговорит с Ирвингом о ситуации со скандальным фильмом "Я разочарован": комиссар НБА поговорит с Ирвингом о ситуации со скандальным фильмом
Помочь журналистам

Видео

Динамо - Вольфсбергер 8:0 Видео голов и лучших моментов товарищеского матча
Динамо - Вольфсбергер 8:0 Видео голов и лучших моментов товарищеского матча

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Усик - Фьюри: когда и где состоится бой
просмотров
Формула-1: Календарь гонок сезона 2023 года
просмотров
Формула-1: Личный зачет пилотов в сезоне-2023
просмотров

Последние новости

Бокс18:58
"Будет битва на века": Фьюри подтвердил проведение поединка с Нганну
Евро-202418:49
Украина и Англия проведут матч отбора на ЧЕ-2024 во Вроцлаве
Теннис18:37
Уимблдон-2023 (WTA): Свитолина и Вондроушова - первая пара полуфиналисток
Теннис18:33
Свитолина в трех сетах обыграла Швентек и вышла в полуфинал Уимблдона
Бокс18:25
Бой Фьюри - Нганну состоится: названы дата и место поединка
Формула 118:05
Риккардо заменит Де Вриса в Венгрии и будет выступать за Альфа Таури до конца сезона
Другие18:02
Слова Гутцайта - глупость: Министерство "убивает" украинский спорт
Бокс17:45
Усик и Дюбуа устроили дуэль взглядов на месте будущего боя
НБА17:30
Комиссар НБА подтвердил планы по расширению лиги - Сиэтл и Лас-Вегас первые в очереди
Формула 117:12
Ред Булл не планирует возвращать Риккардо за руль болида
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK