НБА: Бостон без Михайлюка обыграл Майами, Сакраменто без Леня уступил Голден Стэйту

Представляем вашему вниманию результаты и обзоры прошедших баскетбольных поединков в Национальной баскетбольной ассоциации.

В ночь на субботу, 28 октября, состоялись два матча нового регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации.

Результаты матчей НБА за 27 октября

Мемфис – Денвер 104:108 (18:25, 38:36, 23:28, 25:19)

Мемфис: Джарен Джексон (21 + 9 подборов), Смарт (20 + 5 перехватов), Бэйн (15), Тиллман (13 + 8 подборов + 5 потерь), З. Уильямс (11 + 9 подборов) – старт; Роуз (16), Ларэвиа (6), Кончар (2), Родди (0).

Денвер: Дж. Мюррэй (22), Йокич (22 + 12 подборов + 7 передач + 9 потерь), Гордон (10), Портер (9 + 13 подборов), Колдуэлл-Поуп (8 + 5 перехватов) – старт; Джексон (16 + 6 передач), Уотсон (9), Ннаджи (7), К. Браун (5), Стротер (0).

Шарлотт – Детройт 99:111 (21:32, 26:22, 28:29, 24:28)

Шарлотт: Болл (20 + 9 подборов + 9 передач), Розир (20), Хэйворд (19 + 9 подборов), Вашингтон (13), Уильямс (2) – старт; Миллер (17), Маледон (6), Тор (2), Ричардс (0).

Детройт: Стюарт (15 + 7 подборов), Дюрен (14 + 17 подборов + 5 потерь), Каннингем (12 + 6 передач + 5 потерь), Хэйс (6), Томпсон (6 + 12 подборов + 6 передач) – старт; Беркс (24), Айви (18), Бэгли (14), Харрис (2), Сассер (0).

Бостон – Майами 119:111 (25:28, 35:27, 27:33, 32:23)

Бостон: Уайт (28), Браун (27), Тейтум (22 + 8 подборов), Холидэй (17 + 10 подборов + 7 передач), Порзингис (17 + 9 подборов) – старт; Притчард (3), Хаузер (3), Бриссетт (2), Хорфорд (0 + 10 подборов).

Майами: Хирро (28 + 6 передач), Адебайо (27 + 7 подборов), Батлер (14), Лаури (13 + 8 подборов), Лав (9 + 9 подборов) – старт; Д. Робинсон (9), Смит (9), Брайант (2), Кэйн (0), Хакес (0).

Атланта – Нью-Йорк 120:126 (31:35, 30:34, 31:31, 28:26)

Атланта: Хантер (27), Янг (18 + 12 передач + 6 потерь), Мюррэй (18 + 7 подборов + 6 передач), Капела (13 + 13 подборов), Бей (5) – старт; Богданович (16), Джонсон (11 + 9 подборов), Оконгву (6), Гриффин (6).

Нью-Йорк: Брансон (31), Барретт (26 + 6 передач), Рэндл (17 + 12 подборов + 9 передач), Робинсон (7 + 13 подборов + 4 блок-шота), Граймс (6) – старт; Дивинченцо (16), Куикли (11 + 6 передач), Хартенштайн (8), Харт (4).

Кливленд – Оклахома-Сити 105:108 (26:31, 16:21, 33:27, 30:29)

Кливленд: Митчелл (43 + 8 подборов + 5 потерь), Э. Мобли (14 + 15 подборов), Окоро (10 + 7 подборов), Струс (8), Уэйд (8) – старт; Леверт (17), Ньянг (2), Джером (2), Джонс (1).

Оклахома-Сити: Гилджес-Александер (34 + 11 подборов + 5 перехватов + 5 потерь), Дорт (25), Холмгрен (16 + 13 подборов + 7 блок-шотов), Джейлен Уильямс (14), Гидди (2 + 6 передач) – старт; Уоллес (9), Джо (5), Мицич (3), Уиггинс (0), Уотерс (0), Дженг (0).

Сан-Антонио – Хьюстон 126:122 OT (25:23, 27:29, 24:31, 35:28, 15:11)

Сан-Антонио: Васселл (25), Вембаньяма (21 + 12 подборов), К. Джонсон (20), Сохан (14), Коллинз (9 + 8 передач) – старт; Осман (14), Брэнэм (9), Макдермотт (8), Джонс (6 + 8 передач), Бэсси (0).

Хьюстон: Шенгюн (25 + 14 подборов + 7 передач + 6 потерь), Ванвлит (24 + 8 подборов + 12 передач), Грин (22), Брукс (17), Смит (13 + 9 подборов) – старт; Грин (10), Томпсон (4), Марьянович (4), Тэйт (3), Буллок (0).

Чикаго – Торонто 104:103 OT (24:18, 18:17, 23:33, 28:25, 11:10)

Чикаго: Дерозан (33), Уайт (17 + 8 передач), Вучевич (11 + 12 подборов), Лавин (8), Уильямс (3) – старт; Карузо (13 + 13 подборов), Драммонд (8), Крэйг (7), Досунму (4), Картер (0).

Торонто: Барнс (22 + 10 подборов + 10 передач + 7 потерь), Сиакам (18 + 8 подборов), Ануноби (11), Шредер (10 + 10 передач), Пелтль (8) – старт; Трент (16), Буше (10), Ачиува (8 + 9 подборов), Дик (0), Макдэниэлс (0), Флинн (0).

Даллас – Бруклин 125:120 (26:25, 31:34, 31:30, 37:31)

Даллас: Дончич (49 + 10 подборов + 7 передач), Ирвинг (17 + 7 подборов + 6 передач), Лайвли (9), Г. Уильямс (5), Д. Джонс (4) – старт; Хардуэй (19), Пауэлл (11), Грин (7), Экзам (2), Сет Карри (2), Клебер (0).

Бруклин: Томас (30 + 7 подборов), Динуидди (23 + 8 передач), Бриджес (18), Финни-Смит (12 + 7 подборов), Симмонс (10 + 10 подборов + 8 передач) – старт; Уокер (14), О'Нил (11 + 10 подборов), Шарп (2), Смит (0).

Юта – Клипперс 120:118 (33:30, 30:24, 26:29, 31:35)

Юта: Маркканен (35 + 12 подборов), Кларксон (13 + 6 передач), Коллинз (13 + 12 подборов), Хортон-Такер (10 + 8 передач), Кесслер (7) – старт; Олиник (15), Секстон (13), Джордж (8), Данн (4), Агбаджи (2).

Клипперс: Джордж (36), Ленард (25 + 9 подборов), Зубац (6), Уэстбрук (4 + 9 подборов + 5 потерь), Ковингтон (4) – старт; Пауэлл (20), Хайлэнд (12), Батюм (8), Пламли (3).

Портленд – Орландо 97:102 (26:31, 29:32, 25:19, 17:20)

Портленд: Шарп (24), Грант (15), Эйтон (14 + 15 подборов), Хендерсон (7 + 6 потерь), Тайбулл (0) – старт; Брогдон (18 + 7 подборов), Уокер (9), Р. Уильямс (6), Мэйс (2), Камара (2).

Орландо: Ф. Вагнер (23), Банкеро (14 + 7 подборов), Саггс (11), Фульц (8 + 6 передач), Картер (8 + 9 подборов) – старт; Энтони (18), М. Вагнер (17 + 9 подборов), Г. Харрис (3), Инглс (0), Айзек (0).

Сакраменто – Голден Стэйт 114:122 (29:24, 28:36, 27:39, 30:23)

Сакраменто: Фокс (39), Сабонис (19 + 17 подборов + 5 перехватов), Мюррэй (16 + 8 подборов + 5 потерь), Барнс (10), Хертер (0) – старт; Везенков (10), Монк (9 + 6 передач), Макги (7), Дуарте (4), Митчелл (0), Джонс (0).

Голден Стэйт: Карри (41), Томпсон (18), Уиггинс (11), Пол (10 + 12 передач), Луни (8 + 12 подборов + 6 передач) – старт; Куминга (12), Муди (10), Пэйтон II (7), Шарич (5), Джексон-Дэвис (0).

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