НБА: Клипперс победил Орландо, Кливленд дома проиграл Нью-Йорку

Представляем вашему вниманию результаты и обзоры прошедших баскетбольных поединков в Национальной баскетбольной ассоциации.

В ночь на среду, 1 ноября, состоялись три матча регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации.

Результаты матчей НБА за 31 октября

Кливленд – Нью-Йорк 91:109 (24:28, 28:30, 16:28, 23:23)

Кливленд: Митчелл (26), Окоро (11 + 7 подборов), Струс (6), Э. Мобли (6 + 12 подборов), Уэйд (0) – старт; Ньянг (11), Портер (10), Бэйтс (9), Меррилл (6), Томпсон (4), Джонс (2), А. Мобли (0).

Нью-Йорк: Брансон (19 + 5 потерь), Рэндл (19 + 10 подборов), Барретт (16), Робинсон (8 + 7 подборов), Граймс (5) – старт; Куикли (18), Хартенштайн (13 + 7 подборов), Харт (5 + 7 подборов), Дивинченцо (3 + 6 передач), Макбрайд (3), Джеффрис (0), Симс (0), Уиндлер (0), Арчидиаконо (0).

Финикс – Сан-Антонио 114:115 (27:18, 36:27, 32:37, 19:33)

Финикс: Дюрэнт (26 + 7 передач + 5 потерь), Гордон (20 + 6 передач), Аллен (19 + 7 подборов), Нуркич (12 + 12 подборов), Окоги (11) – старт; Ватанабе (11), Гудвин (6), Литтл (6), Юбэнкс (3 + 9 подборов).

Сан-Антонио: К. Джонсон (27), Васселл (18), Вембаньяма (18 + 8 подборов + 4 блок-шота + 5 потерь), Коллинз (14), Сохан (8 + 7 подборов) – старт; Джонс (10), Осман (9), Макдермотт (6), Брэнэм (3), Бэсси (2), Шэмпени (0).

Клипперс – Орландо 118:102 (13:18, 34:32, 41:21, 30:31)

Клипперс: Джордж (27 + 7 подборов + 7 передач), Уэстбрук (18 + 7 передач + 5 перехватов), Хайлэнд (17), Зубац (9 + 9 подборов), Ленард (8 + 8 подборов) – старт; Пауэлл (17), Пламли (10 + 7 подборов), Браун (7), Миллер (3), Диабате (2), Коффи (0).

Орландо: Банкеро (15), Ф. Вагнер (14 + 8 подборов), Фульц (12), Саггс (11), Картер (7 + 8 подборов) – старт; М. Вагнер (13), Энтони (10), Г. Харрис (9), Хьюстан (6), Ховард (2), Окики (2), Битадзе (1), Инглс (0), Блэк (0).

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