НБА: Кливленд переиграл Голден Стэйт, Шарлотт проиграл Далласу

Представляем вашему вниманию результаты и обзоры прошедших баскетбольных поединков в Национальной баскетбольной ассоциации.

В ночь на понедельник, 6 ноября, состоялись пять матчей регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации.

Результаты матчей НБА за 5 ноября

Детройт – Финикс 106:120 (27:28, 22:30, 31:34, 26:28)

Детройт: Каннингем (26 + 6 передач + 6 потерь), Томпсон (14 + 9 подборов + 4 блок-шота), Хэйс (13), Дюрен (12 + 11 подборов + 5 потерь), Стюарт (8) – старт; Сассер (22), Бэгли (11), Роден (0), Харрис (0), Казалон (0), Умуде (0).

Финикс: Дюрэнт (41), Гордон (21 + 8 передач), Аллен (14), Нуркич (6 + 7 передач), Бэйтс-Диоп (0) – старт; Окоги (10 + 7 подборов), Гудвин (8 + 7 подборов), Юбэнкс (8), Ватанабе (6), С. Ли (4), Бол (2), Азубуйке (0), Мету (0).

Сан-Антонио – Торонто 116:123 OT (26:22, 28:13, 32:36, 24:39, 6:13)

Сан-Антонио: К. Джонсон (26), Коллинз (21 + 11 подборов), Вембаньяма (20 + 9 подборов + 5 блок-шотов), Брэнэм (16), Сохан (4) – старт; Макдермотт (12), Осман (7), Джонс (6 + 6 передач), Шэмпени (2), Бэсси (2).

Торонто: Барнс (30 + 11 подборов + 6 передач), Шредер (24 + 6 передач), Ануноби (24 + 7 подборов), Пелтль (16 + 10 подборов), Сиакам (8) – старт; Трент (10), Портер (6), Флинн (5), Дик (0), Макдэниэлс (0).

Кливленд – Голден Стэйт 115:104 (29:30, 28:15, 29:32, 29:27)

Кливленд: Митчелл (31 + 7 передач), Гарлэнд (24 + 7 передач + 6 потерь), Струс (15), Э. Мобли (13 + 16 подборов + 5 потерь), Аллен (12 + 9 подборов) – старт; Леверт (8), Ньянг (6), Уэйд (3), Томпсон (3), Джонс (0), Меррилл (0).

Голден Стэйт: Карри (28 + 6 потерь), Др. Грин (18 + 8 передач), Томпсон (15), Уиггинс (8), Луни (2 + 11 подборов) – старт; Куминга (15), Пэйтон II (5), Пол (5), Джексон-Дэвис (5), Муди (3), Подземски (0), Шарич (0), Джозеф (0).

Даллас – Шарлотт 124:118 (26:31, 24:31, 33:22, 41:34)

Даллас: Дончич (23 + 12 подборов + 9 передач), Ирвинг (18 + 10 передач), Г. Уильямс (18), Лайвли (15 + 14 подборов), Д. Джонс (0) – старт; Хардуэй (16), Харди (14), Пауэлл (10), Грин (7), Экзам (3).

Шарлотт: Болл (30 + 10 подборов + 13 передач), Вашингтон (20), Хэйворд (20 + 8 передач), Уильямс (19 + 10 подборов), Миллер (7) – старт; Ричардс (12 + 9 подборов), Маледон (9), Макгауэнс (1), Тор (0), Смит (0).

Портленд – Мемфис 100:112 (32:30, 23:33, 31:19, 14:30)

Портленд: Грант (27), Брогдон (18 + 7 подборов + 11 передач), Шарп (18 + 8 подборов), Эйтон (6 + 11 подборов), Тайбулл (6) – старт; Камара (8), Мэйс (7), Уокер (5), Р. Уильямс (5).

Мемфис: Бэйн (30 + 8 подборов), Джарен Джексон (27 + 7 подборов), Смарт (10), Бийомбо (8 + 11 подборов), З. Уильямс (6 + 7 подборов) – старт; Кеннард (15), Альдама (7), Лофтон (5), Родди (4), Гильярд (0).

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!