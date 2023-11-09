НБА: Бостон без Михайлюка уступил Филадельфии, Хьюстон разнес Лейкерс

В ночь на четверг, 9 ноября, в рамках регулярного сезона НБА участие в матчах принимала практически вся лига - 28 команд устроили 14 противостояний.

В одном из них Бостон Святослава Михайлюка отправился в гости к Филадельфии на поединок двух лучших команд Востока.

Украинец снова не выходил на площадку, а "кельты" уступили со счетом 103:106 несмотря на победу в заключительной четверти.

Филадельфия – Бостон 106:103 (22:27, 39:27, 20:17, 25:32)

Филадельфия: Эмбиид (27 + 10 подборов + 4 блок-шота + 6 потерь), Макси (25 + 9 подборов), Харрис (17 + 9 подборов), Убре (14 + 8 подборов), Мелтон (3) – старт; Рид (8), Батюм (5), Ковингтон (5), Беверли (2), Коркмаз (0).

Бостон: Порзингис (29), Уайт (19), Тейтум (16 + 15 подборов + 6 передач), Холидэй (12), Браун (11) – старт; Хаузер (13), Хорфорд (3), Корнет (0), Притчард (0).

В последней игре ночи Сакраменто с Алексеем Ленем принимали Портленд. Команды провели равный поединок, что привело его к овертайму, где победу праздновал коллектив украинца

Сакраменто – Портленд 121:118 OT (34:29, 22:31, 29:24, 26:27, 10:7)

Сакраменто: Сабонис (27 + 11 подборов + 9 передач + 6 потерь), Хертер (17), Барнс (12), Мюррэй (9 + 7 подборов), Эллис (4) – старт; Монк (23 + 10 передач + 5 потерь), Митчелл (16), Лень (10), Дуарте (3), Эдвардс (0).

Портленд: Грант (38 + 9 подборов), Шарп (18), Эйтон (18 + 10 подборов), Тайбулл (13), Брогдон (5) – старт; Мэйс (18 + 11 передач), Браун (4), Уокер (2), Камара (2), Минайя (0), Мюррэй (0).

Индиана – Юта 134:118 (29:29, 38:31, 34:38, 33:20)

Индиана: Матурин (22 + 9 подборов), Тернер (22), Халибертон (16 + 13 передач), Б. Браун (9), Топпин (6) – старт; Несмит (24), Смит (16 + 11 подборов), Хилд (10), Нембард (9 + 7 передач).

Юта: Кларксон (33 + 6 потерь), Маркканен (24 + 9 подборов), Коллинз (14 + 9 подборов), Джордж (7 + 9 передач), Агбаджи (3) – старт; Секстон (10), Фонтеккьо (10), Данн (7), Хортон-Такер (6), Олиник (4).

Шарлотт – Вашингтон 116:132 (29:24, 17:41, 38:38, 32:29)

Шарлотт: Болл (34 + 7 передач + 6 потерь), Хэйворд (18 + 7 подборов), Вашингтон (14 + 7 подборов), Уильямс (14 + 7 подборов), Миллер (13) – старт; Маледон (9), Ричардс (7), Смит (5), Макгауэнс (2), Блэк (0), Тор (0), Смит (0).

Вашингтон: Кузма (33 + 9 подборов), Пул (11), Авдия (9), Гэффорд (5), Джонс (2) – старт; Галлинари (18), Райт (18), Шэмет (15), Кисперт (12), Кулибали (6), Роллинз (3), Дэвис (0), Гилл (0), Оморуйи (0).

Бруклин – Клипперс 100:93 (13:21, 33:28, 27:22, 27:22)

Бруклин: Томас (14), О'Нил (12 + 10 подборов), Финни-Смит (12 + 9 подборов), Бриджес (10 + 8 подборов + 7 передач), Динуидди (7) – старт; Уокер (21), Шарп (11 + 10 подборов), Уотфорд (9), Смит (4).

Клипперс: Джордж (24 + 7 подборов), Леонард (17), Уэстбрук (13 + 7 подборов + 8 передач), Харден (12 + 8 подборов + 5 потерь), Зубац (10 + 10 подборов) – старт; Пауэлл (10), Хайлэнд (4), Такер (3), Мэнн (0).

Нью-Йорк – Сан-Антонио 126:105 (33:16, 32:35, 34:21, 27:33)

Нью-Йорк: Брансон (25 + 6 передач), Барретт (24 + 6 передач), Рэндл (23 + 16 подборов), Граймс (8), Робинсон (8 + 12 подборов) – старт; Куикли (19), Хартенштайн (13), Харт (3), ДиВинченцо (3), Джеффрис (0), Симс (0), Уиндлер (0), Макбрайд (0), Арчидиаконо (0).

Сан-Антонио: Сохан (16), Брэнэм (14), Вембаньяма (14 + 9 подборов), Коллинз (11 + 7 подборов), К. Джонсон (9 + 7 подборов + 8 передач) – старт; Джонс (12), Макдермотт (11), Бэсси (6), Уэсли (4), Васселл (4), Осман (2), Барлоу (2), Шэмпени (0), Мамукелашвили (0).

Мемфис – Майами 102:108 (26:33, 20:21, 30:23, 26:31)

Мемфис: Джарен Джексон (28), Бэйн (15), Смарт (11 + 7 передач), Бийомбо (9 + 10 подборов), З. Уильямс (2) – старт; Кеннард (13), Альдама (12 + 8 подборов), Гильярд (6), Родди (4), Лофтон (2).

Майами: Адебайо (30 + 11 подборов), Лаури (17 + 11 подборов + 9 передач), Батлер (15), Хайсмит (14), Хирро (6) – старт; Хакес (11), Д. Робинсон (9 + 5 потерь), Ричардсон (2), Смит (2), Брайант (2).

Чикаго – Финикс 115:116 OT (28:36, 29:21, 27:31, 23:19, 8:9)

Чикаго: Вучевич (26), ЛаВин (22 + 8 подборов + 8 передач), ДеРозан (22 + 7 передач), Уайт (11 + 7 подборов + 6 передач), Крэйг (0) – старт; Карузо (19), Картер (8), Уильямс (3), Досунму (2), Драммонд (2).

Финикс: Аллен (26 + 9 подборов), Дюрант (25 + 9 передач + 6 потерь), Нуркич (20 + 17 подборов + 8 передач + 6 потерь), Бил (13), Бэйтс-Диоп (7) – старт; Окоги (7), Гудвин (6), Ватанабе (6), Юбэнкс (4), Гордон (2).

Оклахома-Сити – Кливленд 128:120 (36:29, 34:28, 29:30, 29:33)

Оклахома-Сити: Гилджес-Александер (43 + 7 подборов + 6 передач), Джейлен Уильямс (15), Холмгрен (15 + 7 подборов), Дорт (14), Гидди (8 + 6 передач) – старт; Уоллес (14), Джо (6), Джейлин Уильямс (6), Дженг (4), Бертанс (3), Уиггинс (0).

Кливленд: Э. Мобли (22), Митчелл (20), Гарлэнд (15 + 9 передач + 8 потерь), Аллен (14), Струс (12 + 7 подборов) – старт; ЛеВерт (29), Ньянг (7), Томпсон (1), Уэйд (0).

Миннесота – Новый Орлеан 122:101 (28:24, 44:20, 25:24, 25:33)

Миннесота: Эдвардс (26 + 8 передач), Таунс (23), Гобер (17 + 21 подбор), Конли (12), Макдэниэлс (10) – старт; Милтон (10), Рид (9), Андерсон (6), Гарза (5), Браун (4), Майнотт (0), Никс (0), Александер-Уокер (0 + 8 передач).

Новый Орлеан: Ингрэм (24 + 6 передач), Хоукинс (14), Робинсон-Эрл (11 + 9 подборов), Валанчюнас (8), Дэниэлс (7) – старт; Райан (12 + 5 потерь), Сиброн (9), Нэнс (6), Лидделл (4), Зеллер (4 + 6 передач), Льюис (2).

Милуоки – Детройт 120:118 (24:23, 38:29, 28:43, 30:23)

Милуоки: Лиллард (34), Я. Адетокумбо (15 + 9 подборов), Б. Лопес (14 + 4 блок-шота), Бизли (10), Краудер (10) – старт; Портис (18), Боучэмп (10), Пэйн (7), Коннотон (2), Джексон (0).

Детройт: Каннингем (33 + 8 подборов + 8 передач + 5 потерь), Хэйс (14), Дюрен (11 + 12 подборов), Стюарт (8), Томпсон (6 + 15 подборов) – старт; Сассер (26), Бэгли (12), Роден (6), Умуде (2).

Хьюстон – Лейкерс 128:94 (32:19, 34:26, 33:26, 29:23)

Хьюстон: Грин (28 + 7 подборов), Шенгюн (19 + 7 подборов), Смит (12), Ванвлит (9 + 10 передач), Брукс (5) – старт; Тэйт (14), Грин (9), Исон (9 + 9 подборов), А. Холидэй (7), Марьянович (6 + 7 подборов), Уильямс (5), Буллок (3), Лэндейл (2).

Лейкерс: Расселл (22), Джеймс (18), Ривз (7), Принс (7), Вуд (0) – старт; Хатимура (24 + 8 подборов), Реддиш (7), Кристи (4 + 8 подборов), Ходж (3), Каслтон (2), Льюис (0).

Даллас – Торонто 116:127 (33:27, 25:35, 30:37, 28:28)

Даллас: Дончич (31 + 7 подборов + 8 передач), Ирвинг (22), Д. Джонс (15), Г. Уильямс (6), Пауэлл (5) – старт; Хардуэй (17), Харди (6), Экзам (5), Клебер (4), Грин (3), Холмс (2).

Торонто: Сиакам (31 + 12 подборов), Ануноби (26), Шредер (18), Барнс (14 + 14 подборов + 7 передач), Пелтль (4) – старт; Трент (16), Буше (10), Флинн (8), Дик (0), Портер (0).

Денвер – Голден Стэйт 108:105 (26:21, 27:26, 23:31, 32:27)

Денвер: Йокич (35 + 13 подборов), Джексон (20 + 6 передач), Портер (17 + 8 подборов), Гордон (14 + 11 подборов), Колдуэлл-Поуп (10) – старт; К. Браун (4), Дж. Холидэй (3), Гиллеспи (3), Уотсон (2), Стротер (0), Ннаджи (0).

Голден Стэйт: Карри (23), Томпсон (15), Уиггинс (11), Луни (10 + 8 подборов), Шарич (4 + 8 подборов) – старт; Куминга (10), Муди (10), Пол (9), Джексон-Дэвис (8), Подземски (5).

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