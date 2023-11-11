Внутрисезонный турнир НБА: Бостон с Михайлюком обыграл Бруклин, Лень помог Сакраменто победить Оклахому

Представляем вашему вниманию результаты и обзоры прошедших баскетбольных поединков в Национальной баскетбольной ассоциации.

В ночь на субботу, 11 ноября, в НБА продолжился внутрисезонный турнир, в рамках которого были сыграны девять матчей.

Результаты матчей НБА за 10 ноября

Восточная конференция

Группа А

Детройт – Филадельфия 106:114 (33:21, 23:27, 21:35, 29:31)

Детройт: Хэйс (23 + 6 передач), Каннингем (21 + 7 передач), Томпсон (12 + 13 подборов), Стюарт (10), Дюрен (4) – старт; Умуде (10), Сассер (9), Уайзмен (6), Бэгли (6), Роден (5).

Филадельфия: Эмбиид (33 + 16 подборов + 5 потерь), Макси (29 + 11 передач), Харрис (24), Мелтон (10), Убре (8 + 8 подборов) – старт; Батюм (3), Ковингтон (3), Спрингер (2), Рид (2), М-с Моррис (0), Беверли (0), Коркмаз (0).

Группа В

Вашингтон – Шарлотт 117:124 (27:22, 36:35, 34:31, 20:36)

Вашингтон: Кузма (17), Джонс (16), Пул (14 + 6 передач), Авдия (11), Гэффорд (10 + 8 подборов + 5 блок-шотов) – старт; Кисперт (15), Шэмет (11), Кулибали (10), Галлинари (9), Райт (4).

Шарлотт: Хэйворд (27 + 9 передач), Болл (25 + 7 подборов + 6 передач), Уильямс (21 + 20 подборов), Миллер (12), Вашингтон (11 + 10 подборов) – старт; Ричардс (15 + 8 подборов), Тор (7), Маледон (4), Макгауэнс (2).

Группа С

Бостон – Бруклин 121:107 (38:33, 28:21, 27:30, 28:23)

Бостон: Браун (28), Тейтум (23 + 10 подборов), Холидэй (13 + 12 подборов + 9 передач), Уайт (11), Порзингис (9) – старт; Хаузер (15), Притчард (13), Корнет (7 + 9 подборов), Бриссетт (2), Бэнтон (0), Михайлюк (0).

Украинский баскетболист Святослав Михайлюк провел на паркете 8 минут 35 секунд, за которые совершил один подбор.

Бруклин: Динуидди (12), Бриджес (12), К. Джонсон (11), Финни-Смит (9), О'Нил (3) – старт; Уокер (20 + 7 подборов), Смит (14 + 7 передач), Уотфорд (14 + 7 подборов), Джайлз (7), Шарп (5), Брукс (0).

Западная конференция

Группа А

Мемфис – Юта 121:127 (32:34, 31:42, 32:27, 26:24)

Мемфис: Бэйн (37 + 8 передач), Бийомбо (15 + 14 подборов), Гильярд (14 + 8 передач), Джарен Джексон (14), Смарт (8) – старт; Кеннард (14), Родди (7), Кончар (6), Альдама (6), Лофтон (0).

Юта: Кларксон (26), Маркканен (26 + 7 подборов), Коллинз (18 + 4 блок-шота), Агбаджи (15), Джордж (7 + 11 передач) – старт; Хортон-Такер (13), Секстон (10 + 6 передач), Олиник (6 + 8 подборов), Фонтеккьо (6).

Финикс – Лейкерс 119:122 (34:25, 29:30, 33:34, 23:33)

Финикс: Дюрэнт (38 + 9 подборов), Бил (24), Нуркич (14 + 9 подборов + 7 передач), Бэйтс-Диоп (11), Аллен (9 + 9 подборов) – старт; Гордон (13), Гудвин (3), Ватанабе (3), Окоги (2), Юбэнкс (2).

Лейкерс: Джеймс (32 + 11 подборов + 6 передач), Расселл (19 + 9 передач), Дэвис (18 + 11 подборов), Реддиш (17), Принс (7) – старт; Ривз (15 + 7 передач), Хатимура (7), Вуд (5 + 9 подборов), Хэйс (2).

Группа В

Хьюстон – Новый Орлеан 104:101 (26:31, 28:17, 16:31, 34:22)

Хьюстон: Грин (25), Шенгюн (24 + 8 подборов), Ванвлит (20 + 8 передач), Брукс (10), Смит (6 + 7 подборов) – старт; Тэйт (7), А. Холидэй (5), Грин (5), Исон (2 + 8 подборов), Лэндейл (0).

Новый Орлеан: Ингрэм (31), Уильямсон (24 + 8 подборов + 5 потерь), Валанчюнас (15 + 9 подборов + 4 блок-шота), Хоукинс (14 + 7 подборов), Дэниэлс (10 + 10 подборов) – старт; Робинсон-Эрл (5), Зеллер (1), Нэнс (1), Сиброн (0), Райан (0).

Даллас – Клипперс 144:126 (30:33, 47:18, 38:38, 29:37)

Даллас: Дончич (44 + 6 передач), Ирвинг (27), Д. Джонс (11 + 10 подборов), Лайвли (6), Г. Уильямс (2) – старт; Хардуэй (17), Харди (11), Пауэлл (9), Экзам (8 + 6 передач), Сет Карри (5), Грин (3), Проспер (1).

Клипперс: Ленард (26), Уэстбрук (14), Харден (14), Зубац (12 + 8 подборов), Джордж (8) – старт; Хайлэнд (17 + 6 передач), Диабате (11 + 10 подборов), Мэнн (11), Браун (7), Коффи (6), Пауэлл (0), Такер (0).

Группа С

Сан-Антонио – Миннесота 110:117 (27:22, 27:34, 19:34, 37:27)

Сан-Антонио: Васселл (29), Вембаньяма (29 + 9 подборов + 4 блок-шота), Сохан (14 + 7 подборов + 6 потерь), Коллинз (11), К. Джонсон (6) – старт; Джонс (8), Брэнэм (6), Макдермотт (3), Осман (2), Бэсси (2).

Миннесота: Таунс (29 + 12 подборов), Эдвардс (28 + 7 подборов), Конли (11 + 6 передач), Гобер (11 + 10 подборов), Макдэниэлс (10) – старт; Александер-Уокер (9), Рид (7), Андерсон (6), Милтон (6).

Сакраменто – Оклахома-Сити 105:98 (34:20, 19:22, 22:28, 30:28)

Сакраменто: Хертер (28 + 10 подборов), Мюррэй (24 + 11 подборов), Сабонис (17 + 12 подборов + 13 передач + 5 потерь), Эллис (8), Барнс (4) – старт; Монк (12 + 8 передач), Везенков (6), Лень (3), Митчелл (3), Эдвардс (0), Дуарте (0).

Украинский баскетболист Алексей Лень отыграл 9 минут 40 секунд, за которые набрал три очка и сделал шесть подборов.

Оклахома-Сити: Гилджес-Александер (33 + 7 подборов + 6 передач), Джейлен Уильямс (14), Гидди (13), Холмгрен (12 + 7 подборов), Дорт (8) – старт; Джо (9), Уоллес (8), Джейлин Уильямс (1), Уотерс (0), Дженг (0).

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