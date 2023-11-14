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НБА: Бостон без Михайлюка обыграл Нью-Йорк, Сакраменто с Ленем одолел Кливленд

Представляем вашему вниманию результаты и обзоры прошедших баскетбольных поединков в Национальной баскетбольной ассоциации.
Сегодня, 07:46
НБА: результаты игрового дня / Getty Images
НБА: результаты игрового дня / Getty Images

В ночь на вторник, 14 ноября, состоялись четыре матча регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации.

Результаты матчей НБА за 13 ноября

Бостон – Нью-Йорк 114:98 (25:24, 27:29, 32:23, 30:22)

Бостон: Тейтум (35 + 7 передач), Браун (22 + 6 передач), Порзингис (21), Холидэй (14 + 7 подборов), Уайт (3) – старт; Хаузер (12), Притчард (5), Хорфорд (2).

Нью-Йорк: Брансон (26), Рэндл (25 + 9 подборов), Харт (16 + 9 подборов), Граймс (12), Робинсон (4) – старт; Куикли (7), Дивинченцо (5), Хартенштайн (3), Симс (0), Макбрайд (0).

Торонто – Вашингтон 111:107 (25:32, 20:32, 36:27, 30:16)

Торонто: Сиакам (39 + 11 подборов + 7 передач + 6 потерь), Барнс (19 + 9 подборов + 5 перехватов), Пелтль (13), Портер (5), Шредер (4 + 6 передач) – старт; Ачиува (10), Дик (8), Буше (7), Флинн (6), Макдэниэлс (0).

Вашингтон: Кузма (34 + 6 потерь), Пул (14 + 6 передач), Гэффорд (14 + 9 подборов), Джонс (10 + 8 передач), Авдия (9 + 8 подборов + 6 передач) – старт; Кулибали (10 + 7 подборов), Кисперт (10), Мускала (4), Шэмет (2).

Милуоки – Чикаго 118:109 (35:18, 24:31, 24:25, 35:35)

Милуоки: Я. Адетокумбо (35 + 11 подборов), Миддлтон (13), Лиллард (12 + 5 потерь), Б. Лопес (11), Бизли (9) – старт; Портис (19 + 10 подборов), Боучэмп (8), Коннотон (6 + 8 подборов), Джексон (5), Пэйн (0).

Чикаго: Вучевич (26 + 12 подборов), Лавин (20 + 8 подборов), Уайт (16), Дерозан (11 + 7 передач), Крэйг (8 + 12 подборов) – старт; Уильямс (13), Картер (6), Досунму (5), Драммонд (4).

Сакраменто – Кливленд 132:120 (33:25, 35:35, 42:29, 22:31)

Сакраменто: Фокс (28 + 6 передач), Мюррэй (25 + 8 подборов), Сабонис (23 + 9 подборов + 10 передач), Хертер (20), Барнс (4) – старт; Монк (13), Везенков (11), Лень (2), Макги (2), Эллис (2), Дуарте (2), Форд (0), Эдвардс (0), Джонс (0).

Украинский баскетболист Алексей Лень провел на паркете 5 минут 37 секунд, за которые он набрал два очка и сделал три перехвата.

Кливленд: Митчелл (22), Струс (19), Гарлэнд (16 + 6 передач), Э. Мобли (16 + 10 подборов), Аллен (12 + 9 подборов) – старт; Леверт (21), Ньянг (12), Томпсон (2), Уэйд (0), Портер (0), Меррилл (0).

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