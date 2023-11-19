НБА: Милуоки одолел Даллас, Голден Стэйт снова проиграл, Чикаго выдал невероятный камбек

В ночь на воскресенье, 19 ноября, в рамках Национальной баскетбольной ассоциации состоялось шесть матчей.

Центральный поединком стала встреча Милуоки и Далласа, одних из лидеров лиги на данный момент. В итоге дуэт Яннис-Лиилард оказался сильнее дуэта Дончич-Ирвинг.

Милуоки – Даллас 132:125 (33:34, 27:24, 29:40, 43:27)

Милуоки: Я. Адетокумбо (40 + 15 подборов + 7 передач), Лиллард (27 + 12 передач), Б. Лопес (12), Бизли (7), Джексон (0) – старт; Коннотон (16), Портис (11 + 7 подборов), Пэйн (11), Грин (8).

Даллас: Ирвинг (39 + 6 передач), Дончич (35 + 9 подборов + 9 передач), Г. Уильямс (14 + 7 подборов), Лайвли (6 + 10 подборов), Д. Джонс (0 + 8 подборов) – старт; Хардуэй (17), Экзам (6), Грин (3), Пауэлл (3), Сет Карри (2).

В другом интересном матче Голден Стэйт потерпел пятое поражение подряд, и даже возвращение Стефа Карри не помогло.

Вновь отличную игру показал Шай Гилджес-Александер, которому помог дабл-дабл от Чета Холмгрена

Голден Стэйт – Оклахома-Сити 123:130 OT (31:33, 30:18, 26:34, 30:32, 6:13)

Голден Стэйт: Уиггинс (31), Карри (25), Томпсон (16), Пол (12 + 11 передач), Луни (6 + 14 подборов) – старт; Куминга (13), Подземски (8), Шарич (6 + 8 подборов), Муди (6).

Оклахома-Сити: Гилджес-Александер (40 + 6 передач), Холмгрен (36 + 10 подборов), Джейлен Уильямс (22), Гидди (11), Дорт (3 + 7 подборов) – старт; Джо (10), Уоллес (3), Мицич (2), Джейлин Уильямс (2), К. Уильямс (1), Уиггинс (0).

Нечто странное произошло в Чикаго, где местные "быки" под свист трибун провалили начало встречи с Майами, проигрывая 1:22. Первое попадание Буллз с игры состоялось на 8-й минуте.

Однако именно Чикаго стал триумфатором вечера, совершив камбек. Примечательно, что впервые в матче он повел только на 48-й минуте, сделав счет 97:94 в свою пользу.

Это поражение прервало 7-матчевую победную серию Хит.

Чикаго – Майами 102:97 (14:26, 26:24, 28:26, 34:21)

Чикаго: Дерозан (23), Вучевич (15 + 8 подборов), Уайт (14), Лавин (13 + 8 подборов + 6 передач), Карузо (11) – старт; Картер (9), Крэйг (7), Драммонд (6 + 9 подборов), Досунму (2), Уильямс (2).

Майами: Батлер (25), Адебайо (24 + 10 подборов), Д. Робинсон (17 + 7 передач), Лаури (8), Хайсмит (0) – старт; Ричардсон (7), Хакес (6), Калеб Мартин (5), Лав (5).

Шарлотт – Нью-Йорк 108:122 (19:30, 31:31, 30:28, 28:33)

Шарлотт: Болл (34 + 9 передач), Миллер (29), Уильямс (7 + 8 подборов), Хэйворд (4), Вашингтон (3 + 6 потерь) – старт; Бриджес (19), Смит (7), Тор (5), Макгауэнс (0).

Нью-Йорк: Брансон (32 + 8 передач), Дивинченцо (25), Рэндл (21 + 7 передач), Барретт (15), Робинсон (4 + 14 подборов + 4 блок-шота) – старт; Куикли (9), Харт (7), Макбрайд (5), Хартенштайн (4 + 7 подборов).

Новый Орлеан – Миннесота 120:121 (35:27, 29:32, 31:26, 25:36)

Новый Орлеан: Ингрэм (30 + 7 подборов), Валанчюнас (26 + 11 подборов), Хоукинс (15), Дэниэлс (13 + 6 передач), Джонс (13 + 8 передач) – старт; Райан (10), Маршалл (7), Робинсон-Эрл (4), Зеллер (2 + 7 подборов).

Миннесота: Таунс (29 + 9 передач), Эдвардс (23), Гобер (17 + 11 подборов), Макдэниэлс (12), Конли (5) – старт; Александер-Уокер (10), Андерсон (9), Рид (8), Милтон (8).

Сан-Антонио – Мемфис 108:120 (35:26, 33:25, 26:36, 14:33)

Сан-Антонио: К. Джонсон (22), Вембаньяма (19 + 13 подборов + 8 блок-шотов), Сохан (16), Коллинз (16 + 7 подборов + 6 передач), Шэмпени (6) – старт; Осман (13), Макдермотт (5), Мамукелашвили (5), Брэнэм (4), Джонс (2), Барлоу (0), Бэсси (0).

Мемфис: Джарен Джексон (27), Бэйн (26), Бийомбо (14 + 9 подборов), Кончар (5), Гильярд (3) – старт; З. Уильямс (17 + 7 подборов), Альдама (17 + 10 подборов), Роуз (9), Лофтон (2), Родди (0).

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!