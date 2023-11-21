НБА: Бостон Михайлюка уступил в овертайме Шарлотт, Новый Орлеан обыграл Сакраменто без Леня

В ночь с 20 на 21 ноября состоялось 8 матчей в рамках регулярного сезона НБА.

Среди результатов можно выделить ожесточенную борьбу между Голден Стэйт и Хьюстоном, а также матчи Бостона Святослава Михайлюка, и Сакраменто Алексея Леня.

Детройт – Денвер 103:107 (23:27, 32:29, 24:25, 24:26)

Детройт: Каннингем (27 + 9 передач + 5 потерь), Бэгли (18 + 8 подборов),Айви (17), Стюарт (11 + 11 подборов), Томпсон (8 + 7 подборов) – старт; Умуде (11), Ливерс (6), Беркс (3), Сассер (2),Уайзмен (0), Хэйс (0).

Денвер: Джексон (21 + 6 передач), Колдуэлл-Поуп (20), Портер (14 + 11 подборов), Гордон (11 + 9 подборов + 7 передач), Йокич (9) – старт; К. Браун (15), Ннаджи (7), Стротер (4), Уотсон (4), Пикетт(2).

Вашингтон – Милуоки 129:142 (27:31, 38:39, 37:34, 27:38)

Вашингтон: Пул (30), Кузма (22 + 13 передач), Джонс (18), Гэффорд (14),Авдия (7) – старт; Кулибали (12), Кисперт (12), Шэмет (8),Галлинари (4), Оморуйи (2), Батлер (0), Дэвис (0), Роллинз (0),Гилл (0).

Милуоки: Адетокумбо (42 + 13 подборов + 8 передач + 5 потерь),Лиллард (22 + 7 передач), Миддлтон (18 + 7 передач), Бизли (16),тБ. Лопес (16 + 9 подборов + 5 блок-шотов) – старт; Портис (17 + 8 подборов), Пэйн (6), Коннотон (3), Грин (2), Джексон (0), Р. Лопес (0), Т. Адетокумбо (0).

Шарлотт – Бостон 121:118 OT (25:31, 29:34, 27:22, 27:21, 13:10)

Шарлотт: Болл (36 + 9 подборов + 8 передач + 5 потерь), Хэйворд (20),Уильямс (18 + 16 подборов), Бриджес (14 + 15 подборов), Миллер (9 + 7 подборов) – старт; Вашингтон (15), Смит (6), Макгауэнс (3), Тор (0).

Бостон: Тейтум (45 + 13 подборов + 6 передач), Порзингис (17 + 8 подборов), Браун (13), Холидэй (11 + 7 потерь), Хаузер (3) – старт; Притчард (21), Корнет (4), Михайлюк (3), Бриссетт (1 + 7 подборов).

Сан-Антонио – Клипперс 99:124 (27:33, 28:33, 22:25, 22:33)

Сан-Антонио: К. Джонсон (22 + 10 подборов), Коллинз (12), Вембаньяма (9),Сохан (8 + 8 подборов), Шэмпени (5) – старт; Осман (17), Джонс(11), Брэнэм (10), Макдермотт (3), Бэсси (2 + 12 подборов + 4 блок-шота), Сиссоко (0).

Клипперс: Джордж (28 + 6 передач), Ленард (21), Харден (13 + 10 передач),Зубац (8 + 11 подборов), Мэнн (0) – старт; Тайс (19 + 7 подборов), Пауэлл (19), Уэстбрук (10 + 6 передач), Хайлэнд (3),Диабате (3), Коффи (0), Такер (0).

Чикаго – Майами 100:118 (27:33, 26:32, 28:28, 19:25)

Чикаго: Уайт (20), Вучевич (18 + 8 подборов), Дерозан (15), Карузо (13),Лавин (13) – старт; Уильямс (9), Досунму (6), Драммонд (2),Филлипс (2), Крэйг (2), Картер (0), Тэйлор (0).

Майами: Адебайо (23 + 11 подборов + 6 передач), Д. Робинсон (22),Батлер (16 + 6 передач), Лаури (8 + 6 передач), Хайсмит (7) – старт; Хакес (19), Лав (11 + 8 подборов), Ричардсон (10), Калеб Мартин (2), Смит (0), О. Робинсон (0).

Новый Орлеан – Сакраменто 129:93 (29:31, 37:22, 34:16, 29:24)

Новый Орлеан: Ингрэм (31), Уильямсон (26), Джонс (18 + 7 подборов),Валанчюнас (10 + 13 подборов + 7 передач), Дэниэлс (3) – старт;Маршалл (11 + 7 подборов), Хоукинс (9), Зеллер (9 + 9 подборов),Альварадо (5), Робинсон-Эрл (4), Льюис (3).

Сакраменто: Барнс (16), Фокс (14), Хертер (10), Сабонис (10 + 10 подборов + 8 передач + 5 потерь), Мюррэй (5) – старт; Макги (10 + 7 подборов), Джонс (8), Монк (8), Слоусон (4), Эдвардс (3),Петрушев (3), Митчелл (2 + 8 передач), Дуарте (0).

Миннесота – Нью-Йорк 117:100 (31:28, 27:28, 35:19, 24:25)

Миннесота: Эдвардс (23 + 10 подборов), Таунс (20), Гобер (16 + 7 подборов),Конли (11), Макдэниэлс (4) – старт; Александер-Уокер (11), Рид(10), Андерсон (9), Милтон (6), Браун (5), Майнотт (2).

Нью-Йорк: Брансон (25 + 6 передач), Рэндл (21 + 14 подборов), Барретт (14 + 7 подборов), Робинсон (10 + 11 подборов), Граймс (0) – старт;Куикли (15), Дивинченцо (7), Харт (4), Хартенштайн (2), Симс (2),Джеффрис (0), Макбрайд (0), Арчидиаконо (0).

Голден Стэйт – Хьюстон 121:116 (29:27, 34:26, 29:28, 29:35)

Голден Стэйт: Карри (32), Томпсон (20), Пол (15 + 12 передач), Уиггинс (12 + 7 подборов), Луни (7) – старт; Шарич (18), Куминга (7), Муди (7),Подземски (3), Джексон-Дэвис (0).

Хьюстон: Шенгюн (30 + 13 подборов), Смит (17 + 9 подборов), Грин (16),Брукс (16), Ванвлит (10 + 14 передач) – старт; А. Холидэй (13),Тэйт (9), Грин (5), Лэндейл (0), Буллок (0).

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