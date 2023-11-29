Внутрисезонный турнир НБА: Бостон разгромил Чикаго, Сакраменто чудом вырвал победу у Голден Стэйт

Вашему вниманию результаты и обзоры прошедших баскетбольных поединков в Национальной баскетбольной ассоциации.

В ночь на среду, 29 ноября, в НБА продолжился внутрисезонный турнир, в рамках которого были сыграны 8 матчей.

Результаты матчей НБА за 28 ноября

Восточная конференция

Группа А

Кливленд – Атланта 128:105 (29:33, 35:28, 38:29, 26:15)

Кливленд: Митчелл (40 + 11 подборов + 6 потерь), Гарлэнд (19 + 8 передач), Э. Мобли (17 + 19 подборов + 7 блок-шотов), Аллен (11 + 8 подборов), Струс (11 + 7 передач) – старт; Ньянг (12 + 7 подборов), Леверт (10), Окоро (6), Портер (2).

Атланта: Хантер (18), Бей (14), Капела (14 + 9 подборов), Янг (13 + 10 передач), Мюррэй (13) – старт; Богданович (18), Оконгву (13 + 9 подборов), Фернанду (2), Мэтьюз (0), Форрест (0), Мэттьюз (0), Гриффин (0).

Группа В

Майами – Милуоки 124:131 (22:31, 40:28, 35:34, 27:38)

Майами: Адебайо (31 + 10 подборов), Лаури (21 + 6 передач), Ричардсон (20 + 7 передач), Д. Робинсон (13), Лав (6 + 10 подборов) – старт; Калеб Мартин (14), Хакес (14 + 6 передач), Кэйн (5).

Милуоки: Я. Адетокумбо (33 + 10 подборов), Лиллард (32 + 9 передач), Миддлтон (17 + 8 подборов), Бизли (16 + 10 подборов), Б. Лопес (12) – старт; Коннотон (7), Джексон (6), Портис (6), Пэйн (2), Боучэмп (0), Грин (0).

Нью-Йорк – Шарлотт 115:91 (29:16, 24:28, 27:22, 35:25)

Нью-Йорк: Рэндл (25 + 20 подборов), Барретт (16), Брансон (12 + 7 передач), Граймс (6), Робинсон (6 + 10 подборов + 6 блок-шотов) – старт; Куикли (23), Харт (17), Дивинченцо (6), Хартенштайн (4), Джеффрис (0), Симс (0), Макбрайд (0).

Шарлотт: Миллер (18), Бриджес (13), Уильямс (12 + 12 подборов), Розир (11), Хэйворд (4 + 6 передач) – старт; Вашингтон (11 + 8 подборов), Смит (8), Макгауэнс (5), Букнайт (5), Смит (4), Тор (0), Блэк (0), Маледон (0).

Группа С

Бостон – Чикаго 124:97 (31:20, 38:30, 28:18, 27:29)

Бостон: Браун (30 + 8 подборов + 6 передач), Тейтум (21 + 7 подборов), Хорфорд (16 + 9 подборов + 6 передач), Уайт (14 + 7 передач), Холидэй (14 + 7 подборов + 9 передач) – старт; Притчард (11), Хаузер (9 + 10 подборов), Бэнтон (5), Корнет (4), Стивенс (0), Михайлюк (0).

Чикаго: Уайт (19), Дерозан (19 + 6 передач), Уильямс (14 + 7 подборов), Вучевич (8 + 8 подборов), Лавин (2) – старт; Досунму (10), Карузо (8), Картер (8), Драммонд (5), Крэйг (3), Филлипс (1), Терри (0), Тэйлор (0).

Бруклин – Торонто 115:103 (22:21, 30:23, 24:31, 39:28)

Бруклин: Динуидди (23 + 9 подборов + 8 передач), Бриджес (22 + 10 подборов + 5 потерь), К. Джонсон (18 + 9 подборов), Клэкстон (15 + 8 подборов + 4 блок-шота), Финни-Смит (5 + 9 подборов) – старт; О'Нил (18 + 7 подборов), Уокер (7), Шарп (5), Уотфорд (2).

Торонто: Барнс (17 + 11 подборов + 6 передач), Сиакам (17 + 10 подборов), Шредер (14 + 9 передач), Ануноби (10), Пелтль (6 + 9 подборов) – старт; Трент (15), Буше (13), Макдэниэлс (5), Флинн (5), Ачиува (1).

Западная конференция

Группа В

Даллас – Хьюстон 121:115 (29:22, 25:28, 30:38, 37:27)

Даллас: Дончич (41 + 9 подборов + 9 передач), Ирвинг (27), Лайвли (8), Грин (5 + 7 подборов), Г. Уильямс (0) – старт; Д. Джонс (15), Экзам (12), Хардуэй (11), Холмс (2), Харди (0), Пауэлл (0).

Хьюстон: Шенгюн (31 + 9 подборов + 6 передач), Смит (16 + 9 подборов), Брукс (16), Грин (12), Ванвлит (10 + 12 передач) – старт; Исон (11 + 8 подборов), А. Холидэй (8), Грин (6), Тэйт (5).

Группа С

Миннесота – Оклахома-Сити 106:103 (19:29, 34:32, 23:17, 30:25)

Миннесота: Эдвардс (21), Гобер (17 + 16 подборов + 4 блок-шота), Таунс (13 + 10 подборов + 6 потерь), Конли (9 + 8 передач), Александер-Уокер (3) – старт; Браун (17), Рид (15 + 7 подборов), Андерсон (7), Милтон (4).

Оклахома-Сити: Гилджес-Александер (32), Холмгрен (16 + 8 подборов + 6 передач), Гидди (10), Джейлен Уильямс (10), Дорт (3) – старт; Уоллес (10), Джо (9), Уиггинс (8), Джейлин Уильямс (3), К. Уильямс (2), Дженг (0).

Сакраменто – Голден Стэйт 124:123 (29:37, 26:35, 40:32, 29:19)

Сакраменто: Фокс (29 + 8 подборов), Хертер (21 + 9 подборов), Барнс (12), Сабонис (9 + 9 подборов + 10 передач), Дуарте (5) – старт; Монк (21), Лайлс (11), Везенков (8), Митчелл (4), Эллис (3), Макги (1), Эдвардс (0).

Голден Стэйт: Карри (29 + 10 подборов + 6 передач + 5 потерь), Уиггинс (29 + 10 подборов), Томпсон (20 + 10 подборов), Др. Грин (8), Луни (2) – старт; Муди (11), Шарич (10), Пэйтон II (7), Джозеф (4), Пол (3), Куминга (0).

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