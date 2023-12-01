НБА: Сан-Антонио уступил Атланте, Чикаго неожиданно обыграл Милуоки

Вашему вниманию результаты и обзоры прошедших поединков в Национальной баскетбольной ассоциации.

В ночь на пятницу, 1 декабря, состоялись девять матчей регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации.

Результаты матчей НБА за 29 ноября

Кливленд – Портленд 95:103 (25:22, 21:18, 29:34, 20:29)

Кливленд: Митчелл (23 + 7 подборов + 6 передач), Э. Мобли (20 + 8 подборов), Гарлэнд (15 + 7 передач + 8 потерь), Аллен (12 + 10 подборов), Струс (9) – старт; Ньянг (8), Леверт (5), Окоро (3).

Портленд: Шарп (29 + 10 подборов + 5 потерь), Грант (13), Брогдон (11 + 7 передач + 5 потерь), Эйтон (10), Камара (9) – старт; Рит (13), Тайбулл (10), Уокер (6 + 12 подборов), Хендерсон (2 + 7 передач).

Бруклин – Шарлотт 128:129 (37:31, 34:42, 35:29, 22:27)

Бруклин: Бриджес (22 + 9 подборов), Клэкстон (20 + 14 подборов), К. Джонсон (15), Финни-Смит (14), Динуидди (9 + 8 передач) – старт; Томас (26), Шарп (9), Уокер (7), Уотфорд (6).

Шарлотт: Розир (37 + 13 передач), Бриджес (23), Хэйворд (22 + 6 передач), Макгауэнс (14), Уильямс (12 + 12 подборов) – старт; Вашингтон (10 + 8 подборов), Смит (9), Тор (2), Смит (0).

Нью-Йорк – Детройт 118:112 (31:17, 23:37, 31:33, 33:25)

Нью-Йорк: Брансон (42 + 8 передач), Рэндл (29 + 10 подборов + 8 передач), Барретт (15), Робинсон (6 + 9 подборов), Граймс (0) – старт; Дивинченцо (12), Харт (7 + 7 подборов), Куикли (5), Хартенштайн (2).

Детройт: Каннингем (31 + 8 передач + 7 потерь), Хэйс (23), Дюрен (10 + 12 подборов), Ливерс (6), Стюарт (5 + 7 подборов) – старт; Сассер (17), Бэгли (8), Айви (5), Нокс (3), Томпсон (3 + 7 подборов), Беркс (1), Умуде (0).

Майами – Индиана 142:132 (33:38, 31:35, 33:27, 45:32)

Майами: Батлер (36 + 10 подборов), Д. Робинсон (16), Лаури (15), Адебайо (7), Хайсмит (2) – старт; Хакес (24), Ричардсон (19), Калеб Мартин (14), Лав (5 + 8 подборов + 6 передач), О. Робинсон (2), Брайант (2).

Индиана: Халибертон (44 + 10 передач), Топпин (25), Б. Браун (15), Тернер (13 + 9 подборов), Хилд (12) – старт; Матурин (12), Несмит (9), Нембард (2), Джексон (0), Шеппард (0), Уокер (0).

Сан-Антонио – Атланта 135:137 (35:26, 31:36, 39:39, 30:36)

Сан-Антонио: Сохан (33 + 8 подборов + 6 передач + 5 потерь), К. Джонсон (22 + 11 подборов), Вембаньяма (21 + 12 подборов + 4 блок-шота), Коллинз (11 + 7 передач), Брэнэм (2) – старт; Васселл (25), Шэмпени (15), Осман (3), Джонс (3 + 7 передач), Бэсси (0).

Атланта: Янг (45 + 14 передач), Мюррэй (24 + 5 перехватов), Бей (13), Капела (12 + 9 подборов), Хантер (12) – старт; Богданович (14), Оконгву (11 + 8 подборов), Мэтьюз (3), Мэттьюз (3).

Оклахома-Сити – Лейкерс 133:110 (30:37, 42:23, 36:28, 25:22)

Оклахома-Сити: Гилджес-Александер (33 + 7 передач), Джейлен Уильямс (21 + 7 передач), Холмгрен (18), Гидди (14 + 8 подборов), Дорт (12 + 7 подборов) – старт; Джо (10), Уоллес (10), Уиггинс (6), Уотерс (5), Джейлин Уильямс (3), К. Уильямс (1), Покушевски (0), Мэнн (0).

Лейкерс: Дэвис (31 + 14 подборов), Джеймс (21 + 12 подборов + 6 передач + 5 потерь), Расселл (16 + 10 передач), Кристи (8), Принс (6) – старт; Ривз (14), Вуд (7), Худ-Шифино (3), Фадж (2), Каслтон (2), Ходж (0), Льюис (0).

Чикаго – Милуоки 120:113 OT (26:24, 23:31, 31:25, 26:26, 14:7)

Чикаго: Вучевич (29 + 10 подборов + 6 передач), Уайт (23 + 7 передач), Досунму (14 + 6 передач), Уильямс (12), Карузо (11 + 7 потерь) – старт; Картер (11), Драммонд (10 + 14 подборов), Крэйг (10 + 8 подборов), Филлипс (0), Терри (0).

Милуоки: Я. Адетокумбо (26 + 14 подборов + 5 блок-шотов + 5 потерь), Б. Лопес (20), Бизли (19), Лиллард (18 + 13 передач + 7 потерь), Миддлтон (9) – старт; Боучэмп (7), Пэйн (6), Джексон (4), Портис (4 + 9 подборов).

Миннесота – Юта 101:90 (20:23, 29:24, 35:19, 17:24)

Миннесота: Таунс (32 + 11 подборов), Александер-Уокер (20 + 7 передач + 5 перехватов), Гобер (15 + 13 подборов), Конли (8 + 7 передач), Браун (8) – старт; Рид (6), Милтон (5), Андерсон (4 + 6 передач), Никс (3).

Юта: Фонтеккьо (16), Агбаджи (13), Джордж (12), Коллинз (9 + 12 подборов), Юртсевен (2 + 7 подборов) – старт; Секстон (14), Олиник (8), Хортон-Такер (7), Кесслер (7), Шаманич (2).

Голден Стэйт – Клипперс 120:114 (31:24, 30:26, 25:27, 34:37)

Голден Стэйт: Карри (26 + 7 подборов + 8 передач), Томпсон (22), Муди (13), Др. Грин (13), Луни (2) – старт; Куминга (17), Подземски (13 + 8 подборов), Шарич (13), Джозеф (1).

Клипперс: Ленард (23 + 7 подборов), Харден (18 + 7 передач), Зубац (18 + 14 подборов), Джордж (15 + 10 передач), Мэнн (9) – старт; Уэстбрук (14 + 11 подборов + 6 передач), Тайс (10), Пауэлл (5), Диабате (2), Коффи (0), Хайлэнд (0), Браун (0).

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