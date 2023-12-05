Внутрисезонный турнир НБА: Бостон проиграл Индиане, Сакраменто уступил Новому Орлеану

Вашему вниманию результаты и обзоры прошедших баскетбольных поединков в Национальной баскетбольной ассоциации.

В ночь на вторник, 5 декабря в НБА продолжился внутрисезонный турнир, в рамках которого были сыграны два матча.

Результаты матчей НБА за 4 декабря

Восточная конференция

Четвертьфинал, Запад

Индиана – Бостон 122:112 (22:24, 26:31, 37:23, 37:34)

Индиана: Халибертон (26 + 10 подборов + 13 передач), Хилд (21), Тернер (17 + 10 подборов), Б. Браун (13 + 8 подборов), Топпин (12) – старт; Матурин (16), Несмит (14), Макконнелл (2), Нембард (1).

Бостон: Тейтум (32 + 12 подборов + 6 передач), Браун (30 + 9 подборов), Уайт (18 + 8 передач + 5 потерь), Холидэй (9), Хорфорд (2 + 7 подборов) – старт; Хаузер (15), Корнет (6 + 4 блок-шота), Бэнтон (0), Притчард (0).

Восток

Сакраменто – Новый Орлеан 117:127 (36:35, 25:34, 30:31, 26:27)

Сакраменто: Фокс (30 + 6 потерь), Сабонис (26 + 13 подборов + 10 передач), Мюррэй (14), Хертер (12), Барнс (4) – старт; Монк (21), Эллис (5), Лайлс (5), Везенков (0), Макги (0).

Новый Орлеан: Ингрэм (30 + 7 подборов + 6 передач), Джонс (23), Валанчюнас (18 + 11 подборов), Макколлум (17 + 7 передач), Уильямсон (10 + 6 передач) – старт; Мерфи (16), Альварадо (9), Маршалл (4), Дэниэлс (0), Зеллер (0).

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