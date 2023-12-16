НБА: Лейкерс сенсационно проиграли Сан-Антонио, Бостон с Михайлюком обыграл Орландо

Вашему вниманию результаты и обзоры прошедших поединков в Национальной баскетбольной ассоциации.

В ночь на субботу, 16 декабря, состоялись восемь матчей регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации.

Результаты матчей НБА за 15 декабря

Шарлотт – Новый Орлеан 107:112 (20:21, 19:29, 37:26, 31:36)

Шарлотт: Розир (30 + 6 передач), Бриджес (27 + 10 подборов), Миллер (16), Ричардс (16), Хэйворд (9) – старт; Макгауэнс (7), Менса (2 + 7 подборов), Тор (0), Смит (0).

Новый Орлеан: Валанчюнас (29 + 13 подборов), Уильямсон (21 + 11 подборов), Макколлум (19), Джонс (11), Ингрэм (8 + 7 передач + 9 потерь) – старт; Мерфи (13), Альварадо (8 + 8 подборов), Маршалл (3), Дэниэлс (0), Хоукинс (0).

Филадельфия – Детройт 124:92 (26:22, 35:17, 33:23, 30:30)

Филадельфия: Эмбиид (35 + 13 подборов + 4 блок-шота), Макси (19), Харрис (13 + 7 подборов), Мелтон (4), Батюм (4) – старт; М-с Моррис (15), Убре (11), Спрингер (9), Мартин (4), Хауз (3), Бамба (3), Коркмаз (3), Беверли (1), Рид (0), Ковингтон (0).

Детройт: Богданович (17), Томпсон (8), Хэйс (5), Каннингем (4), Стюарт (4) – старт; Уайзмен (20 + 13 подборов), Айви (13 + 5 потерь), Сассер (11), Беркс (4), Ливерс (3), Харрис (3).

Вашингтон – Индиана 137:123 (30:37, 39:18, 39:32, 29:36)

Вашингтон: Кузма (31), Пул (30 + 8 передач), Джонс (13 + 10 подборов + 11 передач), Гэффорд (9 + 10 подборов), Авдия (6) – старт; Кисперт (23), Кулибали (17), Галлинари (4), Батлер (2), Болдуин (2), Мускала (0), Гилл (0).

Индиана: Халибертон (19 + 11 передач), Топпин (16), Хилд (11), Тернер (6), Б. Браун (4) – старт; Джексон (20 + 13 подборов), Матурин (13), Несмит (12), Макконнелл (9 + 9 передач), Нвора (6), Уокер (5), Тшибве (2), Шеппард (0).

Сан-Антонио – Лейкерс 129:115 (42:22, 27:40, 29:25, 31:28)

Сан-Антонио: Васселл (36), К. Джонсон (17 + 6 передач), Вембаньяма (13 + 15 подборов), Брэнэм (12 + 8 передач), Сохан (11 + 8 подборов) – старт; Коллинз (16), Осман (15 + 6 передач), Макдермотт (6), Мамукелашвили (3), Уэсли (0), Грэм (0), Шэмпени (0).

Лейкерс: Джеймс (23 + 7 подборов + 14 передач), Ривз (22 + 7 подборов), Принс (12), Хэйс (8 + 7 подборов), Кристи (2) – старт; Хатимура (20), Вуд (17 + 8 подборов), Каслтон (6), Ходж (5), Вандербилт (0).

Бостон – Орландо 128:111 (30:24, 34:27, 37:27, 27:33)

Бостон: Тейтум (30), Уайт (19 + 8 передач), Браун (18), Стивенс (8), Холидэй (6) – старт; Притчард (21), Бриссетт (11), Хаузер (11 + 7 подборов), Кета (4), Михайлюк (0).

Орландо: Саггс (19), Ф. Вагнер (17 + 6 потерь), Битадзе (15 + 11 подборов), Банкеро (14 + 5 потерь), Блэк (13 + 9 подборов) – старт; Энтони (17), Айзек (7), Хьюстан (5), Г. Харрис (2), М. Вагнер (2), Скофилд (0), Ховард (0), Инглс (0), Окики (0).

Торонто – Атланта 104:125 (24:30, 25:29, 29:28, 26:38)

Торонто: Барнс (23 + 8 передач), Сиакам (15), Пелтль (15 + 8 подборов), Ануноби (7), Шредер (6) – старт; Флинн (11), Ачиува (9), Трент (8), Буше (7), Дик (3), Темпл (0), Макдэниэлс (0), Янг (0).

Атланта: Янг (38 + 11 передач + 8 потерь), Капела (18 + 15 подборов), Мюррэй (17 + 7 подборов + 9 передач), Оконгву (14 + 11 подборов), Бей (10 + 10 подборов) – старт; Богданович (20 + 6 передач), Мэтьюз (6), Ланди (2), Фернанду (0), Миллс (0), Форрест (0).

Мемфис – Хьюстон 96:103 (29:14, 26:31, 19:30, 22:28)

Мемфис: Бэйн (28 + 13 подборов), Джарен Джексон (22 + 4 блок-шота), В. Уильямс (11 + 8 подборов), Бийомбо (10 + 9 подборов), Роуз (3) – старт; Альдама (11), Родди (9), Ларэвиа (2), Гильярд (0), З. Уильямс (0).

Хьюстон: Брукс (26 + 7 подборов), Ванвлит (16 + 8 передач), Шенгюн (15 + 7 подборов), Грин (14), Смит (5 + 12 подборов) – старт; Грин (12), Исон (11 + 8 подборов), А. Холидэй (4), Лэндейл (0), Буллок (0).

Финикс – Нью-Йорк 122:139 (30:31, 38:32, 31:34, 23:42)

Финикс: Дюрэнт (29 + 6 передач), Букер (28 + 9 передач), Нуркич (21 + 12 подборов), Аллен (13), Бил (6) – старт; Юбэнкс (8), Литтл (5), Бэйтс-Диоп (4), Гудвин (3 + 9 передач), Мету (3), Бол (2), Ватанабе (0).

Нью-Йорк: Брансон (50 + 9 передач + 5 перехватов), Рэндл (23 + 7 подборов + 6 передач + 5 потерь), Барретт (21), Дивинченцо (5), Симс (5) – старт; Куикли (10), Граймс (9), Хартенштайн (7 + 8 подборов), Харт (6), Макбрайд (3), Джеффрис (0), Арчидиаконо (0).

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