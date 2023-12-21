НБА: Михайлюк помог Бостону разгромить Сакраменто, Лейкерс проиграли Чикаго, Майами удивил Орландо

Вашему вниманию результаты и обзоры прошедших поединков в Национальной баскетбольной ассоциации.

В ночь на четверг, 21 декабря, состоялись десять матча регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации.

Результаты матчей НБА за 20 декабря

Индиана – Шарлотт 144:113 (31:29, 40:31, 36:26, 37:27)

Индиана: Хилд (25), Халибертон (19 + 13 передач), Тернер (18), Топпин (6), Б. Браун (6 + 6 передач) – старт; Несмит (19), Матурин (14), Джексон (10), Смит (10), Макконнелл (9 + 9 передач), Нвора (6), Джонсон (2).

Шарлотт: Розир (25 + 9 подборов + 7 передач), Миллер (21), Бриджес (19), Хэйворд (11), Ричардс (4 + 8 подборов) – старт; Вашингтон (12), Смит (6), Смит (4 + 6 передач), Менса (4), Букнайт (3), Макгауэнс (2), Тор (2), Блэк (0).

Филадельфия – Миннесота 127:113 (28:24, 36:36, 26:27, 37:26)

Филадельфия: Эмбиид (51 + 12 подборов), Макси (35 + 5 потерь), Харрис (9), Убре (7), Мелтон (4) – старт; Рид (8 + 8 подборов), М-с Моррис (5), Беверли (5), Мартин (3), Спрингер (0), Хауз (0), Бамба (0), Коркмаз (0).

Миннесота: Эдвардс (27 + 7 подборов), Таунс (23 + 13 подборов), Макдэниэлс (21), Конли (9), Гобер (8 + 9 подборов) – старт; Рид (10), Браун (5), Александер-Уокер (4), Андерсон (2), Мур (2), Милтон (2), Маклафлин (0), Гарза (0).

Орландо – Майами 106:115 (24:25, 26:43, 22:21, 34:26)

Орландо: Ф. Вагнер (15), Саггс (11), Банкеро (10 + 8 подборов + 8 передач), Картер (8), Блэк (4) – старт; Энтони (20), М. Вагнер (11 + 7 подборов), Айзек (9), Хьюстан (9), Окики (5), Битадзе (4), Г. Харрис (0).

Майами: Хирро (28 + 8 подборов + 7 передач), Адебайо (18 + 7 подборов), Хакес (10), Калеб Мартин (5), Лаури (3) – старт; Хайсмит (15), Д. Робинсон (12 + 6 передач), Ричардсон (12), Брайант (12), О. Робинсон (0).

Кливленд – Юта 124:116 (36:27, 26:29, 30:37, 32:23)

Кливленд: Струс (18 + 5 потерь), Аллен (17 + 8 подборов), Портер (6 + 7 подборов + 6 передач), Окоро (5), Уэйд (3 + 7 подборов) – старт; Меррилл (27), Леверт (23 + 7 передач), Ньянг (15), Томпсон (10).

Юта: Маркканен (26 + 10 подборов), Секстон (20), Хортон-Такер (19 + 11 передач), Кесслер (10), Фонтеккьо (9 + 7 подборов) – старт; Коллинз (16), Данн (8), Олиник (5 + 6 передач), Агбаджи (3).

Торонто – Денвер 104:113 (20:29, 24:32, 31:29, 29:23)

Торонто: Барнс (30 + 10 подборов), Сиакам (18), Ануноби (9), Шредер (7 + 7 передач), Пелтль (4) – старт; Ачиува (13), Трент (12), Флинн (6), Буше (5 + 7 подборов).

Денвер: Йокич (31 + 15 подборов + 6 передач), Дж. Мюррэй (20 + 6 передач), Гордон (12), Портер (12), Колдуэлл-Поуп (10) – старт; Уотсон (11), Стротер (7), Джексон (7), К. Браун (3), Ннаджи (0).

Бруклин – Нью-Йорк 102:121 (20:32, 31:28, 26:30, 25:31)

Бруклин: Томас (20), К. Джонсон (20), Бриджес (15), Динуидди (10), Клэкстон (6 + 8 подборов + 4 блок-шота) – старт; Финни-Смит (10), Шарп (9 + 15 подборов), О'Нил (6 + 6 передач), Уотфорд (4), Уилсон (2), Джайлз (0).

Нью-Йорк: Рэндл (26 + 7 подборов), Дивинченцо (23 + 8 подборов), Брансон (16 + 7 подборов + 8 передач), Барретт (14), Хартенштайн (2 + 10 подборов) – старт; Куикли (19), Харт (10 + 13 подборов), Граймс (5), Джеффрис (4), Гибсон (2), Макбрайд (0), Арчидиаконо (0).

Чикаго – Лейкерс 124:108 (33:22, 28:33, 29:23, 34:30)

Чикаго: Дерозан (27 + 7 подборов + 9 передач), Уайт (17 + 7 подборов), Карузо (15), Уильямс (15), Вучевич (13 + 10 подборов) – старт; Досунму (14), Драммонд (11 + 7 подборов), Картер (10), Терри (2), Филлипс (0), Тэйлор (0).

Лейкерс: Джеймс (25 + 10 подборов + 9 передач + 5 потерь), Дэвис (19 + 14 подборов), Принс (16), Реддиш (13), Расселл (2) – старт; Ривз (21), Хатимура (5), Винсент (3), Вандербилт (2), Хэйс (2), Вуд (0), Льюис (0), Кристи (0).

Хьюстон – Атланта 127:134 (29:39, 36:38, 35:21, 27:36)

Хьюстон: Смит (34 + 13 подборов + 4 блок-шота), Ванвлит (32 + 15 передач), Брукс (19), Грин (16), Шенгюн (14 + 9 подборов) – старт; А. Холидэй (8), Томпсон (2), Грин (2), Тэйт (0).

Атланта: Янг (30 + 14 передач), Мюррэй (21), Капела (15 + 9 подборов), Хантер (11), Бей (9 + 9 подборов) – старт; Богданович (22), Оконгву (19 + 11 подборов), Мэтьюз (6), Мэттьюз (1).

Даллас – Клипперс 111:120 (22:35, 34:32, 27:18, 28:35)

Даллас: Дончич (28 + 10 подборов + 10 передач + 5 потерь), Д. Джонс (19), Экзам (16), Г. Уильямс (9 + 9 подборов), Пауэлл (3) – старт; Хардуэй (21), Харди (15), М-ф Моррис (0), Проспер (0), Лоусон (0).

Клипперс: Ленард (30 + 10 подборов), Харден (17 + 11 передач), Зубац (12 + 9 подборов), Коффи (12), Мэнн (7) – старт; Пауэлл (21), Тайс (11), Уэстбрук (10).

Сакраменто – Бостон 119:144 (41:38, 25:36, 24:39, 29:31)

Сакраменто: Фокс (29), Мюррэй (13), Сабонис (13 + 10 подборов + 8 передач), Барнс (10), Хертер (7) – старт; Эллис (12), Лайлс (11), Монк (10), Эдвардс (7), Макги (4), Везенков (3), Митчелл (0), Дуарте (0), Тоскано-Андерсон (0).

Бостон: Уайт (28 + 7 передач), Браун (28 + 6 передач), Порзингис (24 + 9 подборов + 7 блок-шотов), Холидэй (21 + 8 подборов + 9 передач), Хаузер (10) – старт; Притчард (20), Кета (6 + 8 подборов), Бриссетт (3), Стивенс (2), Михайлюк (2).

Украинский баскетболист Святослав Михайлюк провел на паркете 16 минут, за которые набрал два очка, совершил четыре подбора и три передачи.

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