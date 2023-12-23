НБА: Голден Стэйт обыграл Вашингтон, Финикс уступил Сакраменто

Вашему вниманию результаты и обзоры прошедших поединков в Национальной баскетбольной ассоциации.

В ночь на субботу, 23 декабря, состоялись шесть матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации.

Результаты матчей НБА за 22 декабря

Филадельфия – Торонто 121:111 (28:37, 33:21, 32:31, 28:22)

Филадельфия: Макси (33 + 10 передач), Харрис (33 + 8 подборов + 7 передач), Эмбиид (31 + 10 подборов + 9 передач + 4 блок-шота + 6 потерь), Убре (8), М-с Моррис (7) – старт; Рид (4), Хауз (3), Коркмаз (2), Смарт (0), Спрингер (0), Мартин (0), Ковингтон (0).

Торонто: Сиакам (31), Пелтль (19 + 8 подборов), Ануноби (12), Барнс (12 + 7 подборов + 8 передач + 4 блок-шота), Шредер (6 + 6 передач) – старт; Трент (17), Портер (5), Ачиува (4), Макдэниэлс (3), Флинн (2), Дик (0).

Бруклин – Денвер 117:122 (28:28, 32:30, 26:30, 31:34)

Бруклин: Томас (23), К. Джонсон (17), Бриджес (14 + 6 передач), Клэкстон (10 + 16 подборов + 6 передач), Динуидди (6) – старт; Финни-Смит (14), Шарп (13 + 10 подборов), О'Нил (13), Смит (7).

Денвер: Дж. Мюррэй (32 + 9 передач), Йокич (31 + 11 подборов + 7 передач), Гордон (18), Портер (15), Колдуэлл-Поуп (3) – старт; Уотсон (9), Джексон (8), Джордан (2), Ннаджи (2), К. Браун (2), Стротер (0).

Майами – Атланта 122:113 (33:26, 29:34, 26:26, 34:27)

Майами: Хирро (30 + 7 подборов), Хакес (19 + 7 подборов), Адебайо (18 + 11 подборов + 6 передач + 6 потерь), Калеб Мартин (11 + 8 подборов), Лаури (3) – старт; Д. Робинсон (27), Лав (6), Хайсмит (5), Ричардсон (3).

Атланта: Янг (30 + 13 передач + 6 потерь), Мюррэй (24 + 8 подборов + 6 передач), Бей (16 + 10 подборов), Капела (8 + 10 подборов), Мэтьюз (0) – старт; Богданович (23), Оконгву (9 + 7 подборов), Миллс (3), Мэттьюз (0).

Хьюстон – Даллас 122:96 (23:17, 33:22, 33:21, 33:36)

Хьюстон: Шенгюн (22 + 15 подборов), Смит (21 + 8 подборов), Грин (17), Ванвлит (10), Брукс (10) – старт; Уитмор (14), Томпсон (9), Сэмюэльс (6), А. Холидэй (3), Лэндейл (3), Хинтон (3), Тэйт (2 + 8 подборов), Грин (2).

Даллас: Хардуэй (16), Харди (8), М-ф Моррис (4), Д. Джонс (3), Г. Уильямс (0) – старт; Проспер (20), Деннис (18), Холмс (16 + 8 подборов), Лоусон (8), Браун (3), Пауэлл (0), Сет Карри (0).

Сакраменто – Финикс 120:105 (35:30, 30:24, 38:30, 17:21)

Сакраменто: Сабонис (28 + 11 подборов + 11 передач), Фокс (23 + 7 передач), Мюррэй (21), Барнс (19), Хертер (13) – старт; Монк (7), Макги (5), Везенков (3), Эллис (1), Митчелл (0), Эдвардс (0), Дуарте (0), Лайлс (0), Тоскано-Андерсон (0).

Финикс: Дюрэнт (28 + 7 подборов + 7 потерь), Букер (24 + 7 передач), Аллен (11), Юбэнкс (2), Гордон (0) – старт; Азубуйке (11 + 11 подборов), Мету (10), Литтл (6), С. Ли (6), Гудвин (3), Бол (2), Ватанабе (2).

Голден Стэйт – Вашингтон 129:118 (28:25, 35:36, 38:22, 28:35)

Голден Стэйт: Карри (30 + 7 передач), Куминга (22), Томпсон (20), Подземски (10 + 7 подборов), Луни (5) – старт; Шарич (13), Джексон-Дэвис (10 + 15 подборов), Сантос (7), Муди (5), Пол (4 + 7 подборов + 10 передач), Киньонес (3), Робинсон (0), Джозеф (0), Гаруба (0).

Вашингтон: Пул (25), Гэффорд (15), Джонс (14 + 6 передач), Кузма (7 + 10 подборов), Авдия (7) – старт; Кисперт (18), Батлер (8), Гилл (8), Кулибали (7), Роллинз (7), Мускала (2), Шэмет (0), Болдуин (0).

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