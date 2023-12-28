НБА: Даллас упустил 20-очковое преимущество над Кливлендом, Финикс обыграл Хьюстон

В ночь на четверг, 28 декабря, прошло шесть матчей регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации.

Филадельфия без травмированного Джоэла Эмбиида на выезде одолела Орландо, Милуоки разгромил Бруклин, Оклахома справилась с Нью-Йорком, "недовольный" Кевин Дюрант помог Финиксу обыграть Хьюстон, а Даллас умудрился проиграть Кливленду, ведя +20 в первой половине.

Вашингтон – Торонто 102:132 (25:31, 25:28, 31:38, 21:35)

Вашингтон: Пул (14), Кузма (14 + 7 передач + 5 потерь), Гэффорд (12 + 8 подборов), Авдия (12), Джонс (11) – старт; Кисперт (13), Кулибали (10), Шэмет (7), Оморуйи (7), Роллинз (2), Галлинари (0), Дэвис (0), Мускала (0), Болдуин (0), Гилл (0).

Торонто: Ануноби (26), Сиакам (22 + 11 передач), Барнс (20 + 12 подборов + 8 передач), Трент (12), Пелтль (10 + 8 подборов) – старт; Шредер (9 + 10 передач), Макдэниэлс (6), Буше (6), Флинн (6), Портер (6), Дик (3), Ачиува (3), Янг (3).

Орландо – Филадельфия 92:112 (25:26, 21:26, 29:32, 17:28)

Орландо: Ф. Вагнер (24), Саггс (20), Банкеро (19 + 9 подборов), Картер (4), Блэк (3) – старт; Хьюстан (7), Энтони (5), Ховард (3), Окики (3), Битадзе (2 + 4 блок-шота), М. Вагнер (2), Скофилд (0), Куин (0).

Филадельфия: Макси (23), Мелтон (22), Харрис (22 + 7 подборов), Рид (15 + 10 подборов), Убре (4) – старт; М-с Моррис (14), Беверли (10), Ковингтон (2), Спрингер (0), Хауз (0), Мартин (0), Бамба (0 + 7 подборов).

Бруклин – Милуоки 122:144 (31:32, 28:34, 33:34, 30:44)

Бруклин: Смит (14 + 7 подборов + 8 передач), Шарп (12), Томас (8), Бриджес (6), О'Нил (3) – старт; Уилсон (21 + 10 подборов), Уотфорд (17), Клауни (14), Брукс (12), Джонсон (12), Уайтхэд (2), Джайлз (1).

Милуоки: Я. Адетокумбо (32 + 10 подборов + 8 передач), Миддлтон (27 + 10 передач), Бизли (17), Лиллард (12), Б. Лопес (2) – старт; Пэйн (18 + 6 передач), Портис (14), Боучэмп (11), Коннотон (3), Р. Лопес (3), Грин (3), Ливингстон (2), Джексон (0), Т. Адетокумбо (0).

Оклахома-Сити – Нью-Йорк 129:120 (38:25, 31:35, 24:29, 36:31)

Оклахома-Сити: Гилджес-Александер (36 + 7 подборов + 8 передач), Джейлен Уильямс (36), Холмгрен (22 + 4 блок-шота), Гидди (7), Дорт (5) – старт; Джо (8), Уиггинс (5), Уоллес (4), Бертанс (3), К. Уильямс (3), Джейлин Уильямс (0), Мэнн (0).

Нью-Йорк: Рэндл (25 + 9 подборов), Брансон (24 + 7 передач + 5 потерь), Дивинченцо (17), Барретт (14 + 5 потерь), Хартенштайн (4 + 9 подборов) – старт; Куикли (22), Граймс (6), Харт (4 + 7 подборов + 6 передач), Гибсон (4).

Хьюстон – Финикс 113:129 (24:30, 31:43, 29:31, 29:25)

Хьюстон: Шенгюн (24), Грин (23), Ванвлит (10 + 6 передач), Смит (9), Тэйт (7) – старт; А. Холидэй (13), Уитмор (12), Исон (6 + 5 перехватов), Лэндейл (5), Томпсон (2), Грин (2), Буллок (0).

Финикс: Дюрант (27 + 10 подборов + 16 передач), Гордон (27), Букер (20 + 7 передач), Аллен (16), Нуркич (8 + 10 подборов) – старт; Азубуйке (11), С. Ли (9), Литтл (7), Мету (4), Бол (0), Окоги (0), Ватанабе (0).

Даллас – Кливленд 110:113 (39:27, 30:27, 21:28, 20:31)

Даллас: Дончич (39 + 7 подборов + 6 передач + 5 потерь), Хардуэй (14), Экзам (13 + 6 передач), Д. Джонс (12), Лайвли (4) – старт; Сет Карри (19), Г. Уильямс (4), Пауэлл (3), Грин (2).

Кливленд: Аллен (24 + 23 подбора + 6 передач), Окоро (22), Портер (9 + 12 подборов + 7 передач), Струс (8 + 6 передач), Уэйд (3 + 8 подборов) – старт; Леверт (29 + 7 передач), Ньянг (16), Томпсон (2), Бэйтс (0).

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