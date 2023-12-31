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Баскетбол

Чемпион Евробаскета-2017 и бывший игрок Майами объявил о завершении карьеры

Горан Драгич планирует провести прощальный матч в родной Словении.
Сегодня, 10:58
Горан Драгич / Getty Images
Горан Драгич / Getty Images

Победитель Евробаскета 2017 года в составе сборной Словении и бывший игрок многих клубов НБА Горан Драгич объявил о завершении карьеры, сообщает ESPN.

Драгич наиболее известен по своим выступлениям за Майами в период с 2015 по 2021 год.

На драфте 2008 года он был выбран под общим 45-м пиком командой Сан-Антонио Сперс. Однако техасцы обменяли права на игрока в Финикс, который надеялся, что словенец сможет заменить Стива Нэша на позиции разыгрывающего.

Он провел в НБА пятнадцать сезонов, поиграв за семь разных клубов: Финикс, Хьюстон, Майами, Торонто, Бруклин, Чикаго и Милуоки. На его счету 946 матчей (530 выходов в старте), в которых он в среднем набирал 13,3 очка, 3,0 подбора и 4,7 передачи. 

В сезоне-2017/18 Драгич поехал на свой единственный Матч всех звезд. Разыгрывающий один раз попал в третью символическую сборную НБА (2014), а также получил награду Самого прогрессирующего игрока (2014).

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Словенец один раз дошел до Финала НБА: в 2020 году в "пузыре" он в составе Майами уступил Лейкерс в шести матчах. Вместе со сборной Словении он выиграл Евробаскет 2017 года и стал MVP того турнира.

Горан Драгич планирует провести прощальный матч в Словении в августе 2024 года.

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