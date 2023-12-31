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Баскетбол

Голден Стэйт готов обменять одного из своих лидеров

После завоевания чемпионского титула Эндрю Уиггинс разочаровывает своей игрой.
Сегодня, 10:33
Эндрю Уиггинс / Getty Images
Эндрю Уиггинс / Getty Images

Голден Стэйт готов рассмотреть вариант с обменом форварда Эндрю Уиггинса, сообщает The Athletic.

Главный тренер "воинов" Стив Керр пытается наладить игру при использовании Уиггинса и Джонатана Куминги, который претендует на продление новичка. Однако на данный момент это не дает никаких результатов.

В связи с этим у команды встанет вопрос, кого сохранить, а кого отпустить. 

После чемпионского сезона 28-летний форвард подписал относительно выгодное продление контракта, специально для того, чтобы он мог остаться в этой команде, что и останавливало Голден Стэйт от трейда.

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Однако теперь же это не будет серьезным препятствием для Уорриорз, чтобы исследовать рынок для потенциального обмена Уиггинса. Особенно, если он не сможет играть с Кумингой, а Уорриорз решат, что Куминга — их главный кандидат на позицию легкого форварда.

 

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Голден Стэйт Уорриорз Эндрю Уиггинс

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