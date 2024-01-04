НБА: Милуоки сенсационно проиграл Индиане, Юта и Детройт набрали более 300 очков, Сакраменто без Леня обыграл Орландо
В ночь на четверг, 4 января, состоялись 12 матчей регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации.
Результаты матчей НБА за 3 января
Индиана – Милуоки 142:130 (33:31, 33:37, 47:29, 29:33)
Индиана: Халибертон (31 + 12 передач), Б. Браун (15), Тернер (15 + 7 подборов), Смит (13 + 7 подборов), Несмит (9) – старт; Матурин (16), Топпин (15 + 8 подборов), Хилд (10), Джексон (9), Макконнелл (6), Уокер (3), Шеппард (0), Нвора (0).
Милуоки: Я. Адетокумбо (26 + 11 подборов + 8 передач), Лиллард (23), Миддлтон (19 + 7 передач), Б. Лопес (16), Бизли (8) – старт; Боучэмп (12), Портис (9), Джексон (7), Пэйн (7), Коннотон (3), Ливингстон (0), Р. Лопес (0), Т. Адетокумбо (0).
Кливленд – Вашингтон 140:101 (34:31, 33:24, 34:20, 39:26)
Кливленд: Струс (24), Митчелл (22), Аллен (17 + 19 подборов + 7 передач), Окоро (9), Уэйд (2) – старт; Леверт (21), Ньянг (15 + 8 подборов), Меррилл (11 + 6 передач), Портер (8), Томпсон (7 + 9 подборов), Джонс (4).
Вашингтон: Кузма (16), Гэффорд (12), Джонс (9), Пул (8), Авдия (7) – старт; Кисперт (12), Мускала (12), Шэмет (9), Кулибали (5), Батлер (5), Дэвис (2), Гилл (2), Оморуйи (2), Райт (0).
Атланта – Оклахома-Сити 141:138 (39:25, 37:34, 40:44, 25:35)
Атланта: Джонсон (28 + 7 подборов), Янг (24 + 11 передач + 6 потерь), Мюррэй (22 + 6 передач), Капела (12 + 14 подборов), Бей (10 + 8 подборов) – старт; Богданович (23), Оконгву (11 + 7 подборов), Форрест (6), Мэтьюз (5).
Оклахома-Сити: Гилджес-Александер (33 + 13 подборов + 8 передач), Джейлен Уильямс (21 + 6 передач), Дорт (14), Холмгрен (12), Гидди (9) – старт; Уоллес (15), Уиггинс (13), Джо (9), Уотерс (9), Джейлин Уильямс (3).
Мемфис – Торонто 111:116 (29:30, 19:32, 28:31, 35:23)
Мемфис: Морэнт (28 + 8 подборов + 9 передач), Джарен Джексон (24 + 4 блок-шота), Бэйн (22 + 8 передач), Смарт (6), Тиллман (4) – старт; З. Уильямс (18), Альдама (7 + 8 подборов), Кеннард (2), Кончар (0), Родди (0).
Торонто: Куикли (26), Сиакам (24 + 7 подборов), Барнс (20 + 8 передач), Барретт (14 + 7 подборов), Пелтль (7 + 8 подборов + 5 блок-шотов) – старт; Шредер (16 + 7 подборов), Трент (5), Буше (4 + 8 подборов), Портер (0).
Миннесота – Новый Орлеан 106:117 (24:27, 22:32, 25:33, 35:25)
Миннесота: Эдвардс (35 + 6 потерь), Таунс (22), Макдэниэлс (11), Конли (7 + 9 передач), Гобер (5) – старт; Рид (8), Милтон (5), Александер-Уокер (4), Маклафлин (3), Браун (3), Майнотт (2), Андерсон (1).
Новый Орлеан: Уильямсон (27 + 6 передач), Макколлум (24), Ингрэм (19 + 7 передач), Джонс (16), Валанчюнас (4 + 7 подборов) – старт; Нэнс (8 + 9 подборов), Альварадо (8), Дэниэлс (7), Хоукинс (2), Маршалл (2), Зеллер (0).
Хьюстон – Бруклин 112:101 (26:22, 23:28, 38:25, 25:26)
Хьюстон: Шенгюн (30 + 8 подборов), Ванвлит (21 + 10 передач), Грин (14 + 8 подборов), Тэйт (8), Смит (7 + 11 подборов) – старт; Уитмор (11), Томпсон (10), Грин (8), А. Холидэй (3), Буллок (0).
Бруклин: Бриджес (15), К. Джонсон (15), Клэкстон (12 + 13 подборов), Динуидди (11), Финни-Смит (9) – старт; О'Нил (13), Шарп (11 + 12 подборов), Уотфорд (11 + 8 подборов), Томас (4), Брукс (0), Уилсон (0).
Нью-Йорк – Чикаго 116:100 (26:24, 25:31, 35:23, 30:22)
Нью-Йорк: Рэндл (35), Брансон (31 + 13 передач), Дивинченцо (11), Ануноби (11 + 8 подборов), Хартенштайн (10 + 20 подборов + 5 блок-шотов) – старт; Граймс (8), Ачиува (4), Харт (3), Макбрайд (3), Симс (0), Арчидиаконо (0).
Чикаго: Дерозан (28), Уайт (26 + 8 передач), Карузо (13), Драммонд (13 + 16 подборов), Уильямс (5 + 5 потерь) – старт; Досунму (7), Тэйлор (4), Картер (2), Терри (2), Саного (0), Филлипс (0).
Даллас – Портленд 126:97 (35:25, 43:22, 24:27, 24:23)
Даллас: Дончич (41), Ирвинг (29 + 9 подборов), Грин (8), Д. Джонс (5), Лайвли (0) – старт; Хардуэй (14), Харди (11), Пауэлл (5), Проспер (5), М-ф Моррис (3), Лоусон (3), Г. Уильямс (2), Уильямс (0), Сет Карри (0).
Портленд: Саймонс (15), Камара (10), Грант (10), Хендерсон (7 + 7 передач + 6 потерь), Баджи (0) – старт; Шарп (16), Тайбулл (12), Уэйнрайт (9), Брогдон (5), Мэйс (5), Уокер (4), Рит (2), Мюррэй (2).
Юта – Детройт 154:148 OT (26:33, 40:35, 38:41, 34:29, 16:10)
Юта: Маркканен (31 + 7 подборов), Секстон (25), Коллинз (17), Фонтеккьо (16 + 7 подборов), Данн (4) – старт; Кларксон (36 + 5 потерь), Олиник (9), Кесслер (8 + 8 подборов + 6 блок-шотов), Джордж (5), Агбаджи (3).
Детройт: Богданович (36 + 7 подборов), Каннингем (31 + 12 передач + 6 потерь), Дюрен (17 + 10 подборов), Айви (11), Ливерс (10) – старт; Беркс (27), Уайзмен (8 + 9 подборов), Нокс (4), Хэйс (2 + 6 передач), Томпсон (2).
Финикс – Клипперс 122:131 (20:35, 31:35, 40:37, 31:24)
Финикс: Букер (35 + 6 передач + 6 потерь), Бил (21), Аллен (10), Нуркич (9), Мету (7) – старт; Гордон (16), Бол (14), Окоги (5), Бэйтс-Диоп (5), Юбэнкс (0), Азубуйке (0).
Клипперс: Джордж (33 + 7 подборов), Ленард (30 + 8 подборов), Харден (22 + 11 передач), Мэнн (12), Зубац (6) – старт; Пауэлл (13), Тайс (6), Уэстбрук (6), Коффи (3).
Лейкерс – Майами 96:110 (18:25, 27:28, 22:19, 29:38)
Лейкерс: Дэвис (29 + 17 подборов + 6 передач + 5 блок-шотов + 5 потерь), Ривз (24 + 8 передач), Джеймс (12 + 9 передач), Реддиш (0), Принс (0) – старт; Кристи (14), Вуд (13 + 8 подборов), Вандербилт (4), Худ-Шифино (0), Хэйс (0).
Майами: Хирро (21), Хакес (16 + 8 передач), Йович (15 + 8 подборов), Адебайо (15 + 7 подборов), Лаури (10 + 6 передач) – старт; Д. Робинсон (13), Ричардсон (10), Лав (10 + 14 подборов), Хэмптон (0), Кэйн (0), Суайдер (0), О. Робинсон (0).
Сакраменто – Орландо 138:135 OT (27:30, 40:25, 24:34, 27:29, 9:9, 11:8)
Сакраменто: Мюррэй (31 + 11 подборов), Сабонис (22 + 23 подбора + 12 передач + 5 потерь), Фокс (15), Барнс (14), Дуарте (0) – старт; Монк (37 + 9 передач), Лайлс (10), Макги (5), Митчелл (2), Хертер (2 + 7 подборов), Тоскано-Андерсон (0).
Орландо: Банкеро (43 + 6 передач + 8 потерь), Саггс (24), Битадзе (6 + 5 блок-шотов), Ф. Вагнер (6), Г. Харрис (5) – старт; Хьюстан (15), Окики (11 + 7 подборов), Картер (9 + 7 подборов), Блэк (9), Куин (5), М. Вагнер (2), Скофилд (0).
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